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ضبط 181 ألف ريال أخفاها مسافرون في مناطق حساسة من أجسادهم

ضبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم بالسودان أربعة مسافرين من الجنسية السودانية، حاولوا تهريب 181 ألف ريال سعودي بإخفائها في مناطق حساسة من أجسادهم.

ووفقًا لموقع "الحاكم نيوز" الإخباري السوداني، فإن رجال الجمارك اشتبهوا في المتهمين عند محاولتهم السفر إلى خارج السودان، وبعرضهم على التفتيش تَبَيّن إخفاء أحدهم مبلغ 85 ألف ريال، والآخر 35 ألف ريال، والثالث 34 ألف ريال؛ أما الراكب الرابع (سيدة) فأخفت 27 ألف ريال سعودي داخل ملابسها الداخلية.

وتم إيقاف جميع الركاب الأربعة وإخضاعهم للتحقيقات، واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 181 ألف ريال أخفاها مسافرون في مناطق حساسة من أجسادهم
سبق

ضبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم بالسودان أربعة مسافرين من الجنسية السودانية، حاولوا تهريب 181 ألف ريال سعودي بإخفائها في مناطق حساسة من أجسادهم.

ووفقًا لموقع "الحاكم نيوز" الإخباري السوداني، فإن رجال الجمارك اشتبهوا في المتهمين عند محاولتهم السفر إلى خارج السودان، وبعرضهم على التفتيش تَبَيّن إخفاء أحدهم مبلغ 85 ألف ريال، والآخر 35 ألف ريال، والثالث 34 ألف ريال؛ أما الراكب الرابع (سيدة) فأخفت 27 ألف ريال سعودي داخل ملابسها الداخلية.

وتم إيقاف جميع الركاب الأربعة وإخضاعهم للتحقيقات، واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:29 AM

ضبط 181 ألف ريال أخفاها مسافرون في مناطق حساسة من أجسادهم

A A A
خالد علي - الرياض
1
3,816

ضبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم بالسودان أربعة مسافرين من الجنسية السودانية، حاولوا تهريب 181 ألف ريال سعودي بإخفائها في مناطق حساسة من أجسادهم.

ووفقًا لموقع "الحاكم نيوز" الإخباري السوداني، فإن رجال الجمارك اشتبهوا في المتهمين عند محاولتهم السفر إلى خارج السودان، وبعرضهم على التفتيش تَبَيّن إخفاء أحدهم مبلغ 85 ألف ريال، والآخر 35 ألف ريال، والثالث 34 ألف ريال؛ أما الراكب الرابع (سيدة) فأخفت 27 ألف ريال سعودي داخل ملابسها الداخلية.

وتم إيقاف جميع الركاب الأربعة وإخضاعهم للتحقيقات، واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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