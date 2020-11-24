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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 495 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تعلن سعر جرعة لقاح "سبوتنيك-V" للمستهلكين الأجانب

أرخص مرتين أو ثلاثاً من الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل

ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من عشرة دولارات.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإن التطعيم يتطلب استخدام جرعتيْن من اللقاح، وستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولاراً، مما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.

وأكد البيان الصادر بهذا الخصوص أن المواطنين يتلقون التطعيم باللقاح مجاناً.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.

ولفت إلى الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.

ومن المقرر يبدأ توريد أول دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الخارج في يناير المقبل، علماً بأن فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد 42 يوماً من التجارب.

فيروس كورونا الجديد

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روسيا تعلن سعر جرعة لقاح "سبوتنيك-V" للمستهلكين الأجانب
سبق

ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من عشرة دولارات.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإن التطعيم يتطلب استخدام جرعتيْن من اللقاح، وستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولاراً، مما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.

وأكد البيان الصادر بهذا الخصوص أن المواطنين يتلقون التطعيم باللقاح مجاناً.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.

ولفت إلى الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.

ومن المقرر يبدأ توريد أول دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الخارج في يناير المقبل، علماً بأن فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد 42 يوماً من التجارب.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
03:09 PM

روسيا تعلن سعر جرعة لقاح "سبوتنيك-V" للمستهلكين الأجانب

أرخص مرتين أو ثلاثاً من الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من عشرة دولارات.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإن التطعيم يتطلب استخدام جرعتيْن من اللقاح، وستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولاراً، مما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.

وأكد البيان الصادر بهذا الخصوص أن المواطنين يتلقون التطعيم باللقاح مجاناً.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.

ولفت إلى الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.

ومن المقرر يبدأ توريد أول دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الخارج في يناير المقبل، علماً بأن فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد 42 يوماً من التجارب.

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