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"الحصيني": حالة ماطرة تشهدها الرياض في الثلث الأول من أغسطس

قال: تشمل الربع الخالي ومناطق مكة والباحة وعسير وجازان ونجران

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة ماطرة تشهدها العاصمة الرياض وعدة مناطق ابتداء من الثلث الأول من شهر أغسطس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يبدو أن هناك موجة أمطار متوقعة في الثلث الأول من أغسطس على الرياض وجنوبها، وعلى جنوب الشرقية، وتشمل: الربع الخالي، ومناطق (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (مكة المكرمة، جازان وعسير)؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها، تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على منطقتيْ جازان وعسير، وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": حالة ماطرة تشهدها الرياض في الثلث الأول من أغسطس
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة ماطرة تشهدها العاصمة الرياض وعدة مناطق ابتداء من الثلث الأول من شهر أغسطس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يبدو أن هناك موجة أمطار متوقعة في الثلث الأول من أغسطس على الرياض وجنوبها، وعلى جنوب الشرقية، وتشمل: الربع الخالي، ومناطق (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (مكة المكرمة، جازان وعسير)؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها، تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على منطقتيْ جازان وعسير، وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
08:42 AM

"الحصيني": حالة ماطرة تشهدها الرياض في الثلث الأول من أغسطس

قال: تشمل الربع الخالي ومناطق مكة والباحة وعسير وجازان ونجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,539

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة ماطرة تشهدها العاصمة الرياض وعدة مناطق ابتداء من الثلث الأول من شهر أغسطس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يبدو أن هناك موجة أمطار متوقعة في الثلث الأول من أغسطس على الرياض وجنوبها، وعلى جنوب الشرقية، وتشمل: الربع الخالي، ومناطق (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (مكة المكرمة، جازان وعسير)؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منها، تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على منطقتيْ جازان وعسير، وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

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