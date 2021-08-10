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اتفاقية تعاون مشترك وتبادل خبرات بين "إرادة التوحد" و"صحة نجران"

تشمل رفع مستوى التدريب في مجال التوحُّد وتطوير آليات العمل

وقّعت جمعية إرادة التوحد بنجران اليوم اتفاقية وعقد شراكة مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بصحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، ورئيس الجمعية بنجران غالية السويدي، ومدير المركز الإعلامي ومسؤول الشراكات منصور سمران، وذلك بمقر الشؤون الصحية بنجران.

وأكد طرفا العقد أن هذه الشراكة تنص على رفع مستوى التدريب وتطوير آليات العمل في الجهتين، والحرص والاستفادة من ذوي الاختصاص وتجاربهم وخبراتهم في التشخيص والتدريب في مجال التوحد، إضافة إلى التخطيط نحو تعزيز مركز النمو والسلوك بالتدريب والكوادر الصحية المتخصصة.

وصرَّح "سمران" بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتنموية في مجال التدريب والصحة المجتمعية لهذه الفئة الغالية.

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اتفاقية تعاون مشترك وتبادل خبرات بين "إرادة التوحد" و"صحة نجران"
سبق

وقّعت جمعية إرادة التوحد بنجران اليوم اتفاقية وعقد شراكة مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بصحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، ورئيس الجمعية بنجران غالية السويدي، ومدير المركز الإعلامي ومسؤول الشراكات منصور سمران، وذلك بمقر الشؤون الصحية بنجران.

وأكد طرفا العقد أن هذه الشراكة تنص على رفع مستوى التدريب وتطوير آليات العمل في الجهتين، والحرص والاستفادة من ذوي الاختصاص وتجاربهم وخبراتهم في التشخيص والتدريب في مجال التوحد، إضافة إلى التخطيط نحو تعزيز مركز النمو والسلوك بالتدريب والكوادر الصحية المتخصصة.

وصرَّح "سمران" بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتنموية في مجال التدريب والصحة المجتمعية لهذه الفئة الغالية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
10:32 PM

اتفاقية تعاون مشترك وتبادل خبرات بين "إرادة التوحد" و"صحة نجران"

تشمل رفع مستوى التدريب في مجال التوحُّد وتطوير آليات العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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وقّعت جمعية إرادة التوحد بنجران اليوم اتفاقية وعقد شراكة مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بصحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، ورئيس الجمعية بنجران غالية السويدي، ومدير المركز الإعلامي ومسؤول الشراكات منصور سمران، وذلك بمقر الشؤون الصحية بنجران.

وأكد طرفا العقد أن هذه الشراكة تنص على رفع مستوى التدريب وتطوير آليات العمل في الجهتين، والحرص والاستفادة من ذوي الاختصاص وتجاربهم وخبراتهم في التشخيص والتدريب في مجال التوحد، إضافة إلى التخطيط نحو تعزيز مركز النمو والسلوك بالتدريب والكوادر الصحية المتخصصة.

وصرَّح "سمران" بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتنموية في مجال التدريب والصحة المجتمعية لهذه الفئة الغالية.

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