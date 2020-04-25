لقاء تعريفي "عن بعد" للرياضات اللاسلكية في معهد إعداد القادة

استضاف معهد إعداد القادة رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم "سعود الفغم في اللقاء التعريفي الذي نظمه المعهد عن بعد للحديث عن الرياضات اللاسلكية".

وتناول رئيس الاتحاد في اللقاء الذي استمر ساعتين عبر تقنية تطبيق GoTowebinar العديد من المحاور، التي تشمل التعريف بأنواع الرياضات اللاسلكية، وأهمية رياضة الروبوت في الوقت الحالي، وقدم شرحًا عن إستراتيجيات الاتحاد لممارسة ونشر الرياضة، وإلقاء الضوء على البطولات العالمية لرياضة الروبوت وآخرها بطولة "فيرست ليقو" التي نظمها "تحكم "بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض.

وقدم لمحة تعريفية عن اتحاد الرياضات اللاسلكية وشرح إستراتيجيته الخاصة لممارسة الرياضات اللاسلكية ونشرها بشكل أكبر في المجتمع من خلال تنظيم العديد من البطولات الدورية في مختلف مناطق المملكة وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، كذلك رياضة الروبوت التي تعد رياضة حديثة في المملكة بجانب مشاركات الاتحاد في البطولات الإقليمية والدولية والنتائج التي تحققت للاعبي المنتخبات السعودية في هذه المسابقات.

واستعرض الفغم البطولات العالمية لرياضة الروبوت وأنواع القوالب غير السلكية وأنواع السيارات غير السلكية وأنواع الطائرات غير السلكية.



وتحدث عن الإنتاج والتسويق التجاري وريادة الأعمال ومهارات الصيانة والدعم الفني اللوجستي، ومبادرات الاتحاد ومنها مبادرة التصنيع الرياضي ومبادرة الأولمبياد العالمي للروبوت 2020.