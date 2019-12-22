النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الإيطالي

لتنفيذ عدد من البرامج وتبادل الخبرات الإدارية والفنية

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الايطالي لكرة القدم، وذلك تزامناً مع إقامة مباراة السوبر الإيطالي التي جمعت فريقي لاتسيو ويوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ووقع الاتفاقية أمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي ماركو برونيلي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادين والآليات المناسبة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وتبادل مختلف الخبرات في مجال كرة القدم.

كما عقد اجتماع على هامش التوقيع تم خلاله مناقشة الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقية بما يخدم الطرفين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم السوبر الإيطالي لاتسيو يوفنتوس ملعب جامعة الملك سعود الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الإيطالي
سبق

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الايطالي لكرة القدم، وذلك تزامناً مع إقامة مباراة السوبر الإيطالي التي جمعت فريقي لاتسيو ويوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ووقع الاتفاقية أمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي ماركو برونيلي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادين والآليات المناسبة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وتبادل مختلف الخبرات في مجال كرة القدم.

كما عقد اجتماع على هامش التوقيع تم خلاله مناقشة الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقية بما يخدم الطرفين.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
11:59 PM

اتحاد القدم يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الإيطالي

لتنفيذ عدد من البرامج وتبادل الخبرات الإدارية والفنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
78

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الايطالي لكرة القدم، وذلك تزامناً مع إقامة مباراة السوبر الإيطالي التي جمعت فريقي لاتسيو ويوفنتوس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ووقع الاتفاقية أمين عام الاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي ماركو برونيلي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادين والآليات المناسبة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وتبادل مختلف الخبرات في مجال كرة القدم.

كما عقد اجتماع على هامش التوقيع تم خلاله مناقشة الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقية بما يخدم الطرفين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,615
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,387
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,769
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,236

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة