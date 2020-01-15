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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند8474.81 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 33.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8474.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 206 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 196 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إكسا التعاونية، تهامة، شاكر، أنابيب، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دار الأركان، تعليم ريت، البحري، أسمنت الشرقية، نماء للكيمياويات فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84 % و3.61%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، أرامكو السعودية، الإنماء، كيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الراجحي، دار الأركان، الإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 242.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6930.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 396 ألف سهم تقاسمتها 1187 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند8474.81 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 33.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8474.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 206 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 196 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إكسا التعاونية، تهامة، شاكر، أنابيب، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دار الأركان، تعليم ريت، البحري، أسمنت الشرقية، نماء للكيمياويات فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84 % و3.61%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، أرامكو السعودية، الإنماء، كيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الراجحي، دار الأركان، الإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 242.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6930.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 396 ألف سهم تقاسمتها 1187 صفقة.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
04:01 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند8474.81 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 33.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8474.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 206 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 196 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إكسا التعاونية، تهامة، شاكر، أنابيب، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دار الأركان، تعليم ريت، البحري، أسمنت الشرقية، نماء للكيمياويات فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84 % و3.61%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، أرامكو السعودية، الإنماء، كيان السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الراجحي، دار الأركان، الإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 242.73 نقطة ليقفل عند مستوى 6930.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 396 ألف سهم تقاسمتها 1187 صفقة.

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