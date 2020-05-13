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بمشاركة الجهات الأمنية.. "أمانة مكة" توقف معدات تعمدت رمي المخلفات في المشاعر

دعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن

أوقفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عددًا من المعدات التي تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء في المشاعر المقدسة، مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.

وتُعد مخلفات البناء ونواتج الحفر من أحد أبرز عناصر التلوث البصري.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء والأودية، ومحاسبة المخالفين.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة المشاعر المقدسة مخلفات البناء التلوث البصري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة الجهات الأمنية.. "أمانة مكة" توقف معدات تعمدت رمي المخلفات في المشاعر
سبق

أوقفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عددًا من المعدات التي تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء في المشاعر المقدسة، مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.

وتُعد مخلفات البناء ونواتج الحفر من أحد أبرز عناصر التلوث البصري.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء والأودية، ومحاسبة المخالفين.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:18 AM

بمشاركة الجهات الأمنية.. "أمانة مكة" توقف معدات تعمدت رمي المخلفات في المشاعر

دعت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,084

أوقفت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عددًا من المعدات التي تقوم برمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء في المشاعر المقدسة، مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.

وتُعد مخلفات البناء ونواتج الحفر من أحد أبرز عناصر التلوث البصري.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من ظاهرة رمي مخلفات البناء ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء والأودية، ومحاسبة المخالفين.

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