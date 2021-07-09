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شاهد.. رسوم جدارية تحفز الزوار وذوي الإعاقة بطريق "محمد بن سلمان" بجدة

50 متطوعاً في واحدة من المبادرات التي تهدف لتحويل المحافظة لـمدينة فن وألوان

نفذت أمانة محافظة جدة جداريات أسفل طريق الأمير محمد بن سلمان؛ بمشاركة أكثر من 50 متطوعاً وذلك ضمن المبادرات التطوعية التي تتبناها الأمانة لتحسين المشهد البصري وتمكين الشغوفين بالرسم والإبداع من تحويل محافظة جدةً إلى مدينة من الألوان والفن الراقي.

وقام بتنفيذ الرسومات الجدارية إحدى الشركات الخاصة، ويتكون المشروع المنفذ من ستة ملاعب رياضية بينهم ملعبين لكرة القدم وملعبين لكرة السلة وملعب للكرة الطائرة، وقريباً ستفتح هذه الملاعب للرياضيين للاستمتاع بممارسة الرياضة والفنون البصرية عقب الانتهاء من الرسوم.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده، أن "الجدارية" تحمل رسومات تحفيزية لسكان وزوار المنطقة، وقد تم وضع رسومات لذوي الإعاقة لتحفيزهم على ممارسة الرياضة وسط أجواء جمالية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ تصاميم تعكس هوية مدينة جدة العريقة وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين.

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شاهد.. رسوم جدارية تحفز الزوار وذوي الإعاقة بطريق "محمد بن سلمان" بجدة
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة جداريات أسفل طريق الأمير محمد بن سلمان؛ بمشاركة أكثر من 50 متطوعاً وذلك ضمن المبادرات التطوعية التي تتبناها الأمانة لتحسين المشهد البصري وتمكين الشغوفين بالرسم والإبداع من تحويل محافظة جدةً إلى مدينة من الألوان والفن الراقي.

وقام بتنفيذ الرسومات الجدارية إحدى الشركات الخاصة، ويتكون المشروع المنفذ من ستة ملاعب رياضية بينهم ملعبين لكرة القدم وملعبين لكرة السلة وملعب للكرة الطائرة، وقريباً ستفتح هذه الملاعب للرياضيين للاستمتاع بممارسة الرياضة والفنون البصرية عقب الانتهاء من الرسوم.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده، أن "الجدارية" تحمل رسومات تحفيزية لسكان وزوار المنطقة، وقد تم وضع رسومات لذوي الإعاقة لتحفيزهم على ممارسة الرياضة وسط أجواء جمالية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ تصاميم تعكس هوية مدينة جدة العريقة وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
03:50 PM

شاهد.. رسوم جدارية تحفز الزوار وذوي الإعاقة بطريق "محمد بن سلمان" بجدة

50 متطوعاً في واحدة من المبادرات التي تهدف لتحويل المحافظة لـمدينة فن وألوان

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,413

نفذت أمانة محافظة جدة جداريات أسفل طريق الأمير محمد بن سلمان؛ بمشاركة أكثر من 50 متطوعاً وذلك ضمن المبادرات التطوعية التي تتبناها الأمانة لتحسين المشهد البصري وتمكين الشغوفين بالرسم والإبداع من تحويل محافظة جدةً إلى مدينة من الألوان والفن الراقي.

وقام بتنفيذ الرسومات الجدارية إحدى الشركات الخاصة، ويتكون المشروع المنفذ من ستة ملاعب رياضية بينهم ملعبين لكرة القدم وملعبين لكرة السلة وملعب للكرة الطائرة، وقريباً ستفتح هذه الملاعب للرياضيين للاستمتاع بممارسة الرياضة والفنون البصرية عقب الانتهاء من الرسوم.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده، أن "الجدارية" تحمل رسومات تحفيزية لسكان وزوار المنطقة، وقد تم وضع رسومات لذوي الإعاقة لتحفيزهم على ممارسة الرياضة وسط أجواء جمالية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ تصاميم تعكس هوية مدينة جدة العريقة وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين.

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