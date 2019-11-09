سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه
حالة تصحبها رياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.
ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.
الأرصاد
الرياض
سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-09
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.
ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
02:03 PM
سحب رعدية تواعد العاصمة و"الأرصاد" تنبّه
حالة تصحبها رياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً يُفيد بنشاط للرياح السطحية وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض.
ويشمل التنبيه "الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء"، ويبدأ الساعة 2 ظهر اليوم، وينتهي في العاشرة من مساء اليوم نفسه.