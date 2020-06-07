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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

الحصيلة استقرت عند 643 إصابة والشفاء 558

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية؛ فيما سجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، إلى أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية؛ مفيدةً بأن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية؛ فيما سجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، إلى أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية؛ مفيدةً بأن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
12:13 PM

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا

الحصيلة استقرت عند 643 إصابة والشفاء 558

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية؛ فيما سجلت 3 حالات تعافٍ في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، إلى أن حصيلة الإصابات استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية؛ مفيدةً بأن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

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