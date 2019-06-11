بـ1431 حالة.. الرياض تتصدّر في الإصابات بكورونا اليوم

"جدة ومكة والدمام" تسجل 507 إصابات بالفيروس

واصلت مدينة الرياض تسجيل أرقام مرتفعة في إصابات فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الإصابات فيها 1431، وسجلت ثلاث مدن سعودية 507 حالات إصابة جديدة.



وشهدت جدة تسجيل 294 إصابة، ومكة 294، والدمام 214، ليصل مجموع الإصابات في المدن الثلاث بالإضافة إلى الرياض إلى 1983 حالة.



وأعلنت الصحة ‏تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا،

و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة.