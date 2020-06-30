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"سعود الطبية": مرضى القلب من أكثر الفئات تعرضاً لمتاعب الصيف

نظراً إلى ما يسبّبه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة

دعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب مرضى القلب والدورة الدموية إلى الالتزام ببعض الإرشادات لتفادي المصاعب الصحية في فصل الصيف، ومن أهمها الحفاظ على رطوبة الجسم، وذلك بتناول كميات كبيرة من السوائل والماء بكثرة، والابتعاد عن المشروبات التي تسبّب احتباس الملح والمياه في الجسم، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف يمكن أن تسبّب الجفاف بسهولة.

وأوضحت أن مرضى القلب والدورة الدموية من أكثر الفئات تعرضاً لمتاعب الصيف؛ نظراً إلى ما يسبّبه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة، ما يسهم في عديد التغيرات الهرمونية والكيماوية والفيسيولوجـية التي ترغم القلب على زيادة وتيرة ضرباته، ما يترك عبئاً ثقيلاً عليه وعلى الدورة الدموية، ومع زيادة تصبب العرق يفقد الجسم ماءً كثيراً يفقد مع الجسم مجموعة من المعادن من بينها البوتاسيوم والصوديوم الضروريان جداً لعمل العضلة القلبية.

وأوضح استشاري القلب بالمدينة الدكتور أحمد البشير؛ أن الجفاف يسبّب حالات مثل السكتة الدماغية والرجفان الأذيني، في بعض الأحيان، حاثاً مرضى القلب على تناول الوجبات الرئيسة مع بعض الوجبات الخفيفة على أن يكون طعام الصيف سهل الهضم، غنياً بالفواكه والخضراوات التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مع التقليل من تناول البروتينات والمقـليات والمآكـل المدهنة والثقيلة والحلويات.

وأضاف، أن التعرض المستمر لحرارة الصيف قد يؤدي إلى إجهاد القلب، لذا يجب تجنب ممارسة الرياضة أو المشي في الهواء الطلق عندما يكون الجو مشمساً، إضافة إلى أهمية التقليل من تناول الكافيين، حيث يؤدي استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين والكحول إلى تسريع الجفاف، الذي بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات في القلب.

وأوصى الدكتور البشير، بالحصول على قسط كافٍ من النوم هو جزء مهم جداً في الحفاظ على صحة القلب، حيث يؤثر النوم المضطرب أو قلة النوم على ضغط الدم، مما قد تكون له آثار ضارة على القلب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية": مرضى القلب من أكثر الفئات تعرضاً لمتاعب الصيف
سبق

دعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب مرضى القلب والدورة الدموية إلى الالتزام ببعض الإرشادات لتفادي المصاعب الصحية في فصل الصيف، ومن أهمها الحفاظ على رطوبة الجسم، وذلك بتناول كميات كبيرة من السوائل والماء بكثرة، والابتعاد عن المشروبات التي تسبّب احتباس الملح والمياه في الجسم، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف يمكن أن تسبّب الجفاف بسهولة.

وأوضحت أن مرضى القلب والدورة الدموية من أكثر الفئات تعرضاً لمتاعب الصيف؛ نظراً إلى ما يسبّبه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة، ما يسهم في عديد التغيرات الهرمونية والكيماوية والفيسيولوجـية التي ترغم القلب على زيادة وتيرة ضرباته، ما يترك عبئاً ثقيلاً عليه وعلى الدورة الدموية، ومع زيادة تصبب العرق يفقد الجسم ماءً كثيراً يفقد مع الجسم مجموعة من المعادن من بينها البوتاسيوم والصوديوم الضروريان جداً لعمل العضلة القلبية.

وأوضح استشاري القلب بالمدينة الدكتور أحمد البشير؛ أن الجفاف يسبّب حالات مثل السكتة الدماغية والرجفان الأذيني، في بعض الأحيان، حاثاً مرضى القلب على تناول الوجبات الرئيسة مع بعض الوجبات الخفيفة على أن يكون طعام الصيف سهل الهضم، غنياً بالفواكه والخضراوات التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مع التقليل من تناول البروتينات والمقـليات والمآكـل المدهنة والثقيلة والحلويات.

وأضاف، أن التعرض المستمر لحرارة الصيف قد يؤدي إلى إجهاد القلب، لذا يجب تجنب ممارسة الرياضة أو المشي في الهواء الطلق عندما يكون الجو مشمساً، إضافة إلى أهمية التقليل من تناول الكافيين، حيث يؤدي استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين والكحول إلى تسريع الجفاف، الذي بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات في القلب.

وأوصى الدكتور البشير، بالحصول على قسط كافٍ من النوم هو جزء مهم جداً في الحفاظ على صحة القلب، حيث يؤثر النوم المضطرب أو قلة النوم على ضغط الدم، مما قد تكون له آثار ضارة على القلب.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
10:50 AM

"سعود الطبية": مرضى القلب من أكثر الفئات تعرضاً لمتاعب الصيف

نظراً إلى ما يسبّبه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب مرضى القلب والدورة الدموية إلى الالتزام ببعض الإرشادات لتفادي المصاعب الصحية في فصل الصيف، ومن أهمها الحفاظ على رطوبة الجسم، وذلك بتناول كميات كبيرة من السوائل والماء بكثرة، والابتعاد عن المشروبات التي تسبّب احتباس الملح والمياه في الجسم، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف يمكن أن تسبّب الجفاف بسهولة.

وأوضحت أن مرضى القلب والدورة الدموية من أكثر الفئات تعرضاً لمتاعب الصيف؛ نظراً إلى ما يسبّبه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة، ما يسهم في عديد التغيرات الهرمونية والكيماوية والفيسيولوجـية التي ترغم القلب على زيادة وتيرة ضرباته، ما يترك عبئاً ثقيلاً عليه وعلى الدورة الدموية، ومع زيادة تصبب العرق يفقد الجسم ماءً كثيراً يفقد مع الجسم مجموعة من المعادن من بينها البوتاسيوم والصوديوم الضروريان جداً لعمل العضلة القلبية.

وأوضح استشاري القلب بالمدينة الدكتور أحمد البشير؛ أن الجفاف يسبّب حالات مثل السكتة الدماغية والرجفان الأذيني، في بعض الأحيان، حاثاً مرضى القلب على تناول الوجبات الرئيسة مع بعض الوجبات الخفيفة على أن يكون طعام الصيف سهل الهضم، غنياً بالفواكه والخضراوات التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مع التقليل من تناول البروتينات والمقـليات والمآكـل المدهنة والثقيلة والحلويات.

وأضاف، أن التعرض المستمر لحرارة الصيف قد يؤدي إلى إجهاد القلب، لذا يجب تجنب ممارسة الرياضة أو المشي في الهواء الطلق عندما يكون الجو مشمساً، إضافة إلى أهمية التقليل من تناول الكافيين، حيث يؤدي استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين والكحول إلى تسريع الجفاف، الذي بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات في القلب.

وأوصى الدكتور البشير، بالحصول على قسط كافٍ من النوم هو جزء مهم جداً في الحفاظ على صحة القلب، حيث يؤثر النوم المضطرب أو قلة النوم على ضغط الدم، مما قد تكون له آثار ضارة على القلب.

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