النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لوظائف عدة.. فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني

لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية و"الثانوية"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة عريف، لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (برمجة- دعم فني)، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (إلكترونيات- اتصالات)، أودبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنة في تخصص (طب الطوارئ، الإسعافات، التمريض)، ورتبة جندي لخريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

ويبدأ استقبال طلبات القبول يوم الأحد 21/ 9/ 1440هـ، وحتى يوم الخميس 25/ 9/ 1440هـ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي:www.moi.gov.sa؛ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسَن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد على 30 عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم، ولا يقل طول المتقدم عن 168سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون المتقدم سبَق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفًا في جهة حكومية، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ويشترط كذلك اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قِبَل جهة الاختصاص، ويمكن الاطلاع على الوظائف المطلوب التعيين عليها، وشروط شَغلها عبر الرابط www.moi.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لوظائف عدة.. فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة عريف، لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (برمجة- دعم فني)، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (إلكترونيات- اتصالات)، أودبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنة في تخصص (طب الطوارئ، الإسعافات، التمريض)، ورتبة جندي لخريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

ويبدأ استقبال طلبات القبول يوم الأحد 21/ 9/ 1440هـ، وحتى يوم الخميس 25/ 9/ 1440هـ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي:www.moi.gov.sa؛ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسَن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد على 30 عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم، ولا يقل طول المتقدم عن 168سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون المتقدم سبَق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفًا في جهة حكومية، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ويشترط كذلك اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قِبَل جهة الاختصاص، ويمكن الاطلاع على الوظائف المطلوب التعيين عليها، وشروط شَغلها عبر الرابط www.moi.gov.sa.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:59 PM

لوظائف عدة.. فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني

لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية و"الثانوية"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
52,986

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة عريف، لخريجي الدبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (برمجة- دعم فني)، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية، أو ما يعادلها في تخصص (إلكترونيات- اتصالات)، أودبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنة في تخصص (طب الطوارئ، الإسعافات، التمريض)، ورتبة جندي لخريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادلها.

ويبدأ استقبال طلبات القبول يوم الأحد 21/ 9/ 1440هـ، وحتى يوم الخميس 25/ 9/ 1440هـ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط التالي:www.moi.gov.sa؛ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسَن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد على 30 عامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم، ولا يقل طول المتقدم عن 168سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون المتقدم سبَق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفًا في جهة حكومية، ولا يكون متزوجًا من غير سعودية، ويشترط كذلك اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قِبَل جهة الاختصاص، ويمكن الاطلاع على الوظائف المطلوب التعيين عليها، وشروط شَغلها عبر الرابط www.moi.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة