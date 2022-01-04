النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحياة الفطرية" تعلن بدء فترة السماح لتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر

قال إن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فترة السماح بتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر، تبدأ من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 وتستمر حتى 4 إبريل 2022م.

وتفصيلاً، قال المركز إن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

وأوضح المركز أن ذلك يأتي تطبيقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة لملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحياة الفطرية" تعلن بدء فترة السماح لتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر
سبق

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فترة السماح بتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر، تبدأ من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 وتستمر حتى 4 إبريل 2022م.

وتفصيلاً، قال المركز إن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

وأوضح المركز أن ذلك يأتي تطبيقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة لملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلاً.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:42 PM

"الحياة الفطرية" تعلن بدء فترة السماح لتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر

قال إن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
519

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فترة السماح بتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر، تبدأ من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 وتستمر حتى 4 إبريل 2022م.

وتفصيلاً، قال المركز إن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

وأوضح المركز أن ذلك يأتي تطبيقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة لملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة