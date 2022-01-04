"الحياة الفطرية" تعلن بدء فترة السماح لتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر

قال إن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فترة السماح بتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر، تبدأ من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 وتستمر حتى 4 إبريل 2022م.

وتفصيلاً، قال المركز إن تقديم الطلبات يتم عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

وأوضح المركز أن ذلك يأتي تطبيقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة لملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلاً.