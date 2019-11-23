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"البيئة والمياه" بالحدود الشمالية يعرض إنجازاته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

ضمن نشاطات مبادرة "مسائية الرؤية"

قدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية، أول أمس، محاضرة عن "إنجازات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030"، وذلك ضمن نشاطات مبادرة "مسائية الرؤية" التي أطلقها أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان؛ للتوعية برؤية 2030، وحث كل القطاعات على العمل بموجبها وتحقيق مستهدفاتها.

واستعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فهد الحسني، خطة وإنجازات الفرع في إطار توجيهات أمير المنطقة للعناية بقضايا البيئة والمياه والزراعة، وفي إطار مبادرة "البصمة البيئية" التي أطلقها أمير المنطقة لتطوير عناصر منظومة التنمية البيئية، وفي إطار استراتيجية ومبادرات الوزارة، مبيناً أن فرع الوزارة بالحدود الشمالية ماضٍ في التصدي للقضايا والمشاكل رغم التحديات وحقق تقدماً ملموساً بكل المجالات.

وتحدث مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن القديري، عن استراتيجية الوزارة ودورها الممكّن ضمن المنظومة الحكومية؛ لإنجاح باقي مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفاتها، مبيناً مشاركتها بتسعة برامج في الرؤية من أصل 13 برنامجاً، مبيناً أنه من الأهداف الاستراتيجية حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة الغطاء النباتي لمستوى 80 ألف هكتار، موضحاً أن الوزارة ستنفذ 1231 مشروعاً منها 29 مشروعاً في منطقة الحدود الشمالية.

وبيَّن مستشار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية صالح السهو، ما تم إنجازه بالمنطقة بتنفيذ خطة ومبادرات الوزارة من حيث الحد من التلوث بمختلف أنواعه وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية وطرق مكافحتها.

وأكد "السهو" أن الفرع وفي مجال ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي نفذ ثلاثة مخططات استثمارية لمشاريع الدواجن البالغ عددها 120 مشروعاً، إضافة إلى لزيادة حجم إنتاج البيوت المحمية بعدد 200 بيت محمي؛ للوصول إلى المؤشر المستهدف 300 بيت محمي في نهاية 2020، كما استكمل الفرع إجراءات تحول ثلاثة مزارعين للزراعة العضوية كمؤشر حالي للوصول إلى المؤشر المستهدف وهو عشرة مزارعين للزراعة العضوية بنهاية 2020م.

ولضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية قال "السهو": إن فرع الوزارة حفر 9 آبار في عدد من الأماكن في المنطقة، بالإضافة لرفع مستوى استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في مشاريع التشجير، كتأهيل وادي عرعر وتشجيره بالأشجار والنباتات المحلية لعدد 14000 ألف شتلة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً.

واختتم اللقاء بالإجابة عن أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البيئة والمياه" بالحدود الشمالية يعرض إنجازاته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030
سبق

قدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية، أول أمس، محاضرة عن "إنجازات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030"، وذلك ضمن نشاطات مبادرة "مسائية الرؤية" التي أطلقها أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان؛ للتوعية برؤية 2030، وحث كل القطاعات على العمل بموجبها وتحقيق مستهدفاتها.

واستعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فهد الحسني، خطة وإنجازات الفرع في إطار توجيهات أمير المنطقة للعناية بقضايا البيئة والمياه والزراعة، وفي إطار مبادرة "البصمة البيئية" التي أطلقها أمير المنطقة لتطوير عناصر منظومة التنمية البيئية، وفي إطار استراتيجية ومبادرات الوزارة، مبيناً أن فرع الوزارة بالحدود الشمالية ماضٍ في التصدي للقضايا والمشاكل رغم التحديات وحقق تقدماً ملموساً بكل المجالات.

وتحدث مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن القديري، عن استراتيجية الوزارة ودورها الممكّن ضمن المنظومة الحكومية؛ لإنجاح باقي مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفاتها، مبيناً مشاركتها بتسعة برامج في الرؤية من أصل 13 برنامجاً، مبيناً أنه من الأهداف الاستراتيجية حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة الغطاء النباتي لمستوى 80 ألف هكتار، موضحاً أن الوزارة ستنفذ 1231 مشروعاً منها 29 مشروعاً في منطقة الحدود الشمالية.

وبيَّن مستشار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية صالح السهو، ما تم إنجازه بالمنطقة بتنفيذ خطة ومبادرات الوزارة من حيث الحد من التلوث بمختلف أنواعه وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية وطرق مكافحتها.

وأكد "السهو" أن الفرع وفي مجال ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي نفذ ثلاثة مخططات استثمارية لمشاريع الدواجن البالغ عددها 120 مشروعاً، إضافة إلى لزيادة حجم إنتاج البيوت المحمية بعدد 200 بيت محمي؛ للوصول إلى المؤشر المستهدف 300 بيت محمي في نهاية 2020، كما استكمل الفرع إجراءات تحول ثلاثة مزارعين للزراعة العضوية كمؤشر حالي للوصول إلى المؤشر المستهدف وهو عشرة مزارعين للزراعة العضوية بنهاية 2020م.

ولضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية قال "السهو": إن فرع الوزارة حفر 9 آبار في عدد من الأماكن في المنطقة، بالإضافة لرفع مستوى استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في مشاريع التشجير، كتأهيل وادي عرعر وتشجيره بالأشجار والنباتات المحلية لعدد 14000 ألف شتلة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً.

واختتم اللقاء بالإجابة عن أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
04:44 PM

"البيئة والمياه" بالحدود الشمالية يعرض إنجازاته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030

ضمن نشاطات مبادرة "مسائية الرؤية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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قدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية، أول أمس، محاضرة عن "إنجازات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030"، وذلك ضمن نشاطات مبادرة "مسائية الرؤية" التي أطلقها أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان؛ للتوعية برؤية 2030، وحث كل القطاعات على العمل بموجبها وتحقيق مستهدفاتها.

واستعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فهد الحسني، خطة وإنجازات الفرع في إطار توجيهات أمير المنطقة للعناية بقضايا البيئة والمياه والزراعة، وفي إطار مبادرة "البصمة البيئية" التي أطلقها أمير المنطقة لتطوير عناصر منظومة التنمية البيئية، وفي إطار استراتيجية ومبادرات الوزارة، مبيناً أن فرع الوزارة بالحدود الشمالية ماضٍ في التصدي للقضايا والمشاكل رغم التحديات وحقق تقدماً ملموساً بكل المجالات.

وتحدث مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن القديري، عن استراتيجية الوزارة ودورها الممكّن ضمن المنظومة الحكومية؛ لإنجاح باقي مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفاتها، مبيناً مشاركتها بتسعة برامج في الرؤية من أصل 13 برنامجاً، مبيناً أنه من الأهداف الاستراتيجية حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة الغطاء النباتي لمستوى 80 ألف هكتار، موضحاً أن الوزارة ستنفذ 1231 مشروعاً منها 29 مشروعاً في منطقة الحدود الشمالية.

وبيَّن مستشار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية صالح السهو، ما تم إنجازه بالمنطقة بتنفيذ خطة ومبادرات الوزارة من حيث الحد من التلوث بمختلف أنواعه وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال زيادة مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله وتعزيز الوقاية من الآفات الحشرية وطرق مكافحتها.

وأكد "السهو" أن الفرع وفي مجال ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي نفذ ثلاثة مخططات استثمارية لمشاريع الدواجن البالغ عددها 120 مشروعاً، إضافة إلى لزيادة حجم إنتاج البيوت المحمية بعدد 200 بيت محمي؛ للوصول إلى المؤشر المستهدف 300 بيت محمي في نهاية 2020، كما استكمل الفرع إجراءات تحول ثلاثة مزارعين للزراعة العضوية كمؤشر حالي للوصول إلى المؤشر المستهدف وهو عشرة مزارعين للزراعة العضوية بنهاية 2020م.

ولضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية قال "السهو": إن فرع الوزارة حفر 9 آبار في عدد من الأماكن في المنطقة، بالإضافة لرفع مستوى استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً في مشاريع التشجير، كتأهيل وادي عرعر وتشجيره بالأشجار والنباتات المحلية لعدد 14000 ألف شتلة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً.

واختتم اللقاء بالإجابة عن أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور.

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