"أرامكو" تنفي تقديمها أيَّ عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام

نفت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم، تقديمها أيَّ عروض لتأجيل المدفوعات المتعلّقة بعقود النفط الخام.
وقالت الشركة، في بيان تلقّت "سبق" نسخة منه: "خلافًا لما تم تداوله مؤخرًا في بعض التقارير الإعلامية؛ تؤكد أرامكو السعودية على أنها لم تقدّم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلّقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام".
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"أرامكو" تنفي تقديمها أيَّ عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام
خلافًا لما تتداوله بعض التقارير الإعلامية
نفت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم، تقديمها أيَّ عروض لتأجيل المدفوعات المتعلّقة بعقود النفط الخام.
وقالت الشركة، في بيان تلقّت "سبق" نسخة منه: "خلافًا لما تم تداوله مؤخرًا في بعض التقارير الإعلامية؛ تؤكد أرامكو السعودية على أنها لم تقدّم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلّقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام".
نفت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم، تقديمها أيَّ عروض لتأجيل المدفوعات المتعلّقة بعقود النفط الخام.
"أرامكو" تنفي تقديمها أيَّ عروض لتأجيل المدفوعات المتعقلّة بعقود النفط الخام
خلافًا لما تتداوله بعض التقارير الإعلامية
نفت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم، تقديمها أيَّ عروض لتأجيل المدفوعات المتعلّقة بعقود النفط الخام.
وقالت الشركة، في بيان تلقّت "سبق" نسخة منه: "خلافًا لما تم تداوله مؤخرًا في بعض التقارير الإعلامية؛ تؤكد أرامكو السعودية على أنها لم تقدّم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلّقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام".