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أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة

من بوينغ وإيرباص.. ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو بحسب لائحة الأسعار

أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص، في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد الجائحة.

وبحسب "ا ف ب" ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو، بحسب لائحة الأسعار، علماً بأن شركات الطيران كثيراً ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.

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أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة
سبق

أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص، في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد الجائحة.

وبحسب "ا ف ب" ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو، بحسب لائحة الأسعار، علماً بأن شركات الطيران كثيراً ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
02:32 PM

أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة

من بوينغ وإيرباص.. ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو بحسب لائحة الأسعار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص، في أكبر صفقة من نوعها لشركة خطوط جوية ضمن جهود إنعاش قطاع السفر بعد الجائحة.

وبحسب "ا ف ب" ستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليار يورو، بحسب لائحة الأسعار، علماً بأن شركات الطيران كثيراً ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.

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