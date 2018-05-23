كأس العالم للشباب: البداية من دولة عربية.. مارادونا ورونالدينهو وميسي أبرز اكتشافاتها

تنطلق الليلة في بولندا.. و"سبق" تقرأ تاريخها

ساعات قليلة باتت تفصلنا عن موعد انطلاق كأس العالم تحت 20 عامًا في نسختها الـ22، التي تستضيفها بولندا في الفترة من 23 مايو الجاري إلى 15 يونيو 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، يمثلون القارات الست.

بطولة العالم للشباب ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم كل عامين، ويشارك فيها 24 منتخبًا من مختلف الاتحادات القارية. في السابق كانت البطولة يطلق عليها مسابقة كوكاكولا، واستمر هذا الاسم حتى عام 1997. وأُقيمت أول نسخة من البطولة في تونس في عام 1977.

نشأة البطولة

أُسست بطولة كأس العالم للشباب بداية في ظل خطة إدارية، خرج بها الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل زيادة عدد البطولات التي ينظمها؛ إذ بقي أكثر من خمسين عامًا ينظم بطولة واحدة كل أربع سنوات، هي كأس العالم، ويشرف جزئيًّا على مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية.

ومنذ النسخة الأولى وهي تسمى بطولة العالم للشباب (مسابقة كوكاكولا)، واستمرت حتى النسخة التاسعة عشرة التي أقيمت في الإمارات عام 2013م؛ ليتغير اسمها إلى كأس العالم تحت 20 عامًا. وحافظت البطولة على استمراريتها بتنظيم منافساتها مرة كل سنتين.

أول دولة نظمت كأس العالم للشباب

استضافت تونس أول نسخة من كأس العالم للشباب في عام 1977م، وبالتحديد من 27 يونيو إلى 10 يوليو، بمشاركة 16 منتخبًا، منها ثلاثة عربية، هي (تونس، المغرب والعراق). وقد توج منتخب الاتحاد السوفييتي سابقًا بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على المكسيك بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل هدفين لهدفين.

بعد هذه النسخة ظلت البطولة تتنقل بين القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية حتى حطت رحالها في المملكة العربية السعودية في النسخة السادسة؛ لتكون بذلك أول دولة آسيوية تستضيف الحدث العالمي.

السجل الذهبي للبطولة

في النسخ الواحدة والعشرين الماضية تمكنت عشرة منتخبات فقط من التتويج باللقب. وتأتي منتخبات أمريكا الجنوبية في المقدمة بـ11 لقبًا، تليها منتخبات القارة العجوز بـ9 ألقاب، فيما كان للقارة السمراء لقب وحيد من نصيب منتخب غانا الذي تُوج باللقب عام 2009م.

ويُعتبر منتخب الأرجنتين هو أكثر المنتخبات حصولاً على البطولة (ست مرات)، يليه منتخب البرازيل بخمسة ألقاب، ثم حصل منتخبا البرتغال وصربيا ببطولتين لكل منهما (حصل الأخير على لقب بمسمى يوغوسلافيا)، في حين حصل كل من غانا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا وروسيا (بمسمى الاتحاد السوفييتي) على لقب واحد.

أرقام تاريخية من البطولة

المنتخب البرازيلي أول فريق يُتوَّج باللقب ثلاث مرات حينما أحرز لقب النسخة التاسعة التي استضافتها أستراليا عام 1993، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية 2 / 1 على المنتخب الغاني.

631 لاعبا شاركوا في كأس العالم حتى سن 20، واستطاعوا أن يلعبوا لاحقًا في كأس العالم، منهم أربعة عشر لاعبًا تمكنوا من الفوز في كلتا البطولتين.

الأرجنتيني خافيير سافيولا هو صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في بطولة واحدة (11).

في المجموع شاركت 91 دولة في بطولة العالم تحت 20 سنة.

نجوم فازوا بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا

دائمًا ما كانت البطولة ولَّادة بالنجوم العالميين الذي سطروا أروع البصمات في عالم الكرة المستديرة، وقادوا منتخبات بلادهم إلى منصات التتويج العالمية، أمثال:

- أُقيمت البطولة الأولى في هذه الفئة العمرية في تونس، وفيها تألق نجم منتخب الاتحاد السوفييتي سابقًا فلاديمير بيسونوف، وكان أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية.

- دييجو مارادونا، خورخي بوروتشاغا (الأرجنتين)، أينزو فرانشيسكولي (الأوروغواي) في بطولة 1979.

- جيوفاني، بيبيتو (البرازيل)، ماركو فان باستن (هولندا) في بطولة 1983.

- لويس فيجو أو روي كوستا (البرتغال) في بطولة 1991.

- تييري هنري وديفيد تريزيغيه ونيكولا انيلكا (فرنسا)، مايكل أوين (إنجلترا)، أدريانو (البرازيل)، فرناندو مورينتس (إسبانيا) في بطولة 1997.

- رونالدينهو (البرازيل)، تشابي (إسبانيا)، دييجو فورلان (الأوروغواي) في بطولة 99.

- عام 2001 ظهر خافيير سافيولا (الأرجنتين)، وكاكا (البرازيل).

- في عام 2003 بزغ نجم اندريس إنيستا وداني ألفيس وخافيير ماسكيرانو.

- نسخة عام 2005 كانت شاهدة على ولادة أفضل لاعب في العالم حاليًا (ليونيل ميسي).

- وتألق بول بوجبا وباكو ألكاسير (بوروسيا دورتموند)، وهاري كين (توتنهام هوتسبر) في نسخة عام 2013.



