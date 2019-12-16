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بالورود والحلوى.. مطار الدمام يحتفل باليوم البحريني

ركن خاص لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة

احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم بذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة تحت شعار "وطن واحد.. شعب واحد"، فيما تم استقبال الرحلات القادمة من البحرين بالأوشحة المتزينة بأعلام المملكتَيْن للترحيب بالواصلين على متن الخطوط البحرينية.

وتضمَّن الاحتفال تقديم الورود والحلوى البحرينية الشعبية، وركنًا خاصًّا لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية وسط حضور لافت من مسافري ورواد المطار.

وتُعتبر هذه الاحتفالية إحدى المبادرات التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو" للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، كما أظهرت مدى التلاحم والترابط بين البلدَيْن وشعبَيْهما؛ إذ يعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات السعودية باليوم الوطني البحريني.

مطار الملك فهد الدولي الدمام اليوم الوطني البحرين الخطوط البحرينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالورود والحلوى.. مطار الدمام يحتفل باليوم البحريني
سبق

احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم بذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة تحت شعار "وطن واحد.. شعب واحد"، فيما تم استقبال الرحلات القادمة من البحرين بالأوشحة المتزينة بأعلام المملكتَيْن للترحيب بالواصلين على متن الخطوط البحرينية.

وتضمَّن الاحتفال تقديم الورود والحلوى البحرينية الشعبية، وركنًا خاصًّا لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية وسط حضور لافت من مسافري ورواد المطار.

وتُعتبر هذه الاحتفالية إحدى المبادرات التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو" للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، كما أظهرت مدى التلاحم والترابط بين البلدَيْن وشعبَيْهما؛ إذ يعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات السعودية باليوم الوطني البحريني.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:31 PM

بالورود والحلوى.. مطار الدمام يحتفل باليوم البحريني

ركن خاص لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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احتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم بذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لمملكة البحرين الشقيقة تحت شعار "وطن واحد.. شعب واحد"، فيما تم استقبال الرحلات القادمة من البحرين بالأوشحة المتزينة بأعلام المملكتَيْن للترحيب بالواصلين على متن الخطوط البحرينية.

وتضمَّن الاحتفال تقديم الورود والحلوى البحرينية الشعبية، وركنًا خاصًّا لالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية وسط حضور لافت من مسافري ورواد المطار.

وتُعتبر هذه الاحتفالية إحدى المبادرات التي تطلقها شركة مطارات الدمام "داكو" للتفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، كما أظهرت مدى التلاحم والترابط بين البلدَيْن وشعبَيْهما؛ إذ يعد احتفال مطار الدمام جزءًا من احتفالات السعودية باليوم الوطني البحريني.

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