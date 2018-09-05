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"الشريف" لرتبة عميد بالحرس الوطني

قلّد قائد الطب العسكري الميداني للقطاع الغربي بالحرس الوطني العميد ظافر بن أحمد القرني العميد طبيب الاستشاري علي بن عبدالله الشريف رتبته الجديدة عميدًا بحضور العميد طبيب الاستشاري زياد بن أحمد الزهراني.

ويتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عميد.

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"الشريف" لرتبة عميد بالحرس الوطني
سبق

قلّد قائد الطب العسكري الميداني للقطاع الغربي بالحرس الوطني العميد ظافر بن أحمد القرني العميد طبيب الاستشاري علي بن عبدالله الشريف رتبته الجديدة عميدًا بحضور العميد طبيب الاستشاري زياد بن أحمد الزهراني.

ويتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عميد.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:38 AM

"الشريف" لرتبة عميد بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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1,539

قلّد قائد الطب العسكري الميداني للقطاع الغربي بالحرس الوطني العميد ظافر بن أحمد القرني العميد طبيب الاستشاري علي بن عبدالله الشريف رتبته الجديدة عميدًا بحضور العميد طبيب الاستشاري زياد بن أحمد الزهراني.

ويتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عميد.

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