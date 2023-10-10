النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باحثون يطورون لقاحًا يعالج "كورونا" والإنفلونزا معًا

يُعطى عبر الأنف وليس الحقن

طوَّر باحثون من هونغ كونغ لقاحًا، هو الأول من نوعه؛ يمكن أن يقي من فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا معًا، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم السبت.

وبيّن يوين كووك يونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ، أن التجارب أظهرت أن اللقاح يعمل جيدًا على الحيوانات.

ويُستخدم اللقاح فيروس إنفلونزا ضعيفًا، ينمو فقط في مجرى الهواء العلوي، ولا يمكنه التكاثر، وقد جرت هندسته وراثيًّا ليشمل بروتين فيروس كورونا أيضًا.

وسيؤدي اللقاح إلى استجابة مناعية، وإنتاج أجسام مضادة، تمنع الفيروس الحقيقي من الانتشار في الجسم. كما سيسهم في تحفيز الجهاز المناعي للاستجابة لفيروس الإنفلونزا الذي تم استخدامه في اللقاح، لكن مع ذلك قد تظل أنواع أخرى من فيروسات الإنفلونزا معدية.

ومن المقرر أن يدخل اللقاح المرتقب تجارب المرحلة الأولى في هونغ كونغ في نوفمبر المقبل، وسيعطَى للمتطوعين عبر الأنف، وليس عبر حقن الجسم كما يحصل في معظم اللقاحات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
باحثون يطورون لقاحًا يعالج "كورونا" والإنفلونزا معًا
سبق

طوَّر باحثون من هونغ كونغ لقاحًا، هو الأول من نوعه؛ يمكن أن يقي من فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا معًا، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم السبت.

وبيّن يوين كووك يونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ، أن التجارب أظهرت أن اللقاح يعمل جيدًا على الحيوانات.

ويُستخدم اللقاح فيروس إنفلونزا ضعيفًا، ينمو فقط في مجرى الهواء العلوي، ولا يمكنه التكاثر، وقد جرت هندسته وراثيًّا ليشمل بروتين فيروس كورونا أيضًا.

وسيؤدي اللقاح إلى استجابة مناعية، وإنتاج أجسام مضادة، تمنع الفيروس الحقيقي من الانتشار في الجسم. كما سيسهم في تحفيز الجهاز المناعي للاستجابة لفيروس الإنفلونزا الذي تم استخدامه في اللقاح، لكن مع ذلك قد تظل أنواع أخرى من فيروسات الإنفلونزا معدية.

ومن المقرر أن يدخل اللقاح المرتقب تجارب المرحلة الأولى في هونغ كونغ في نوفمبر المقبل، وسيعطَى للمتطوعين عبر الأنف، وليس عبر حقن الجسم كما يحصل في معظم اللقاحات.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
08:22 PM

باحثون يطورون لقاحًا يعالج "كورونا" والإنفلونزا معًا

يُعطى عبر الأنف وليس الحقن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,117

طوَّر باحثون من هونغ كونغ لقاحًا، هو الأول من نوعه؛ يمكن أن يقي من فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا معًا، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم السبت.

وبيّن يوين كووك يونغ، رئيس قسم الأمراض المعدية في قسم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ، أن التجارب أظهرت أن اللقاح يعمل جيدًا على الحيوانات.

ويُستخدم اللقاح فيروس إنفلونزا ضعيفًا، ينمو فقط في مجرى الهواء العلوي، ولا يمكنه التكاثر، وقد جرت هندسته وراثيًّا ليشمل بروتين فيروس كورونا أيضًا.

وسيؤدي اللقاح إلى استجابة مناعية، وإنتاج أجسام مضادة، تمنع الفيروس الحقيقي من الانتشار في الجسم. كما سيسهم في تحفيز الجهاز المناعي للاستجابة لفيروس الإنفلونزا الذي تم استخدامه في اللقاح، لكن مع ذلك قد تظل أنواع أخرى من فيروسات الإنفلونزا معدية.

ومن المقرر أن يدخل اللقاح المرتقب تجارب المرحلة الأولى في هونغ كونغ في نوفمبر المقبل، وسيعطَى للمتطوعين عبر الأنف، وليس عبر حقن الجسم كما يحصل في معظم اللقاحات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,258

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة