أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.
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الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا
خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 526 إصابة بكورونا
ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.الكويت فيروس كورونا الجديد
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خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 526 إصابة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-05
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:06 PM
خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 526 إصابة بكورونا
ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.
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