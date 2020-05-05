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خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 526 إصابة بكورونا

ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 526 إصابة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:06 PM

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 526 إصابة بكورونا

ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.

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