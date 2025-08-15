أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تم تطويره من قِبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.
روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تم تطويره من قِبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.روسيا فيروس كورونا الجديد
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روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح "كورونا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-15
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
11:19 AM
روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح "كورونا"
أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تم تطويره من قِبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.
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