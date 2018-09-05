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السعودية توافق على خوض مباراة ودية أمام الأردن

ضمن استعدادات الطرفين لكأس آسيا

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن خوضه مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 20 نوفمبر بالعاصمة عمان، ضمن تحضيرات الجانبين لخوض نهائيات آسيا 2019.

وقال الاتحاد عبر صفحته في الإنترنت إنه تسلم كتاباً رسمياً من نظيره السعودي، يتضمن الموافقة على خوض اللقاء الودي في العاصمة عمان في 20 نوفمبر ، وفقاً للبرنامج الاعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لمنتخب الاردن بقيادة جمال أبو عابد.

ويأتي لقاء السعودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا 2019، حيث ينخرط النشامى حالياً في المرحلة الأولى من التحضيرات والتي تشمل مواجهتي لبنان وعُمان ودياً يومي 6 و11 الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية توافق على خوض مباراة ودية أمام الأردن
سبق

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن خوضه مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 20 نوفمبر بالعاصمة عمان، ضمن تحضيرات الجانبين لخوض نهائيات آسيا 2019.

وقال الاتحاد عبر صفحته في الإنترنت إنه تسلم كتاباً رسمياً من نظيره السعودي، يتضمن الموافقة على خوض اللقاء الودي في العاصمة عمان في 20 نوفمبر ، وفقاً للبرنامج الاعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لمنتخب الاردن بقيادة جمال أبو عابد.

ويأتي لقاء السعودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا 2019، حيث ينخرط النشامى حالياً في المرحلة الأولى من التحضيرات والتي تشمل مواجهتي لبنان وعُمان ودياً يومي 6 و11 الجاري.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
07:19 PM

السعودية توافق على خوض مباراة ودية أمام الأردن

ضمن استعدادات الطرفين لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن خوضه مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 20 نوفمبر بالعاصمة عمان، ضمن تحضيرات الجانبين لخوض نهائيات آسيا 2019.

وقال الاتحاد عبر صفحته في الإنترنت إنه تسلم كتاباً رسمياً من نظيره السعودي، يتضمن الموافقة على خوض اللقاء الودي في العاصمة عمان في 20 نوفمبر ، وفقاً للبرنامج الاعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لمنتخب الاردن بقيادة جمال أبو عابد.

ويأتي لقاء السعودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا 2019، حيث ينخرط النشامى حالياً في المرحلة الأولى من التحضيرات والتي تشمل مواجهتي لبنان وعُمان ودياً يومي 6 و11 الجاري.

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