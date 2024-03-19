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هيئة الدواء الأمريكية تجرب دواء الملاريا للعلاج من كورونا المستجد

ترامب: الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح للفيروس

أكدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجرب دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، سريريًّا.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا؛ طبقًا لـ"رويترز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج من فيروس كورونا المستجد، علمًا أن الرئيس الأمريكي وافق على استخدام دواء للملاريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدًا أن بلاده تبذل جهودًا لمساعدة المصابين.

وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تواصل جهودها من أجل القضاء على الفيروس الصيني، مشددًا على أن واشنطن تبذل ما في وسعها لإنتاج دواء لعلاج كورونا والتوصل إلى لقاح مستقبلًا.

وأضاف ترامب أنه وقّع مشروع قرار لمساعدة كافة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

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هيئة الدواء الأمريكية تجرب دواء الملاريا للعلاج من كورونا المستجد
سبق

أكدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجرب دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، سريريًّا.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا؛ طبقًا لـ"رويترز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج من فيروس كورونا المستجد، علمًا أن الرئيس الأمريكي وافق على استخدام دواء للملاريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدًا أن بلاده تبذل جهودًا لمساعدة المصابين.

وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تواصل جهودها من أجل القضاء على الفيروس الصيني، مشددًا على أن واشنطن تبذل ما في وسعها لإنتاج دواء لعلاج كورونا والتوصل إلى لقاح مستقبلًا.

وأضاف ترامب أنه وقّع مشروع قرار لمساعدة كافة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:24 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:30 PM

هيئة الدواء الأمريكية تجرب دواء الملاريا للعلاج من كورونا المستجد

ترامب: الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجرب دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، سريريًّا.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا؛ طبقًا لـ"رويترز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج من فيروس كورونا المستجد، علمًا أن الرئيس الأمريكي وافق على استخدام دواء للملاريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدًا أن بلاده تبذل جهودًا لمساعدة المصابين.

وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تواصل جهودها من أجل القضاء على الفيروس الصيني، مشددًا على أن واشنطن تبذل ما في وسعها لإنتاج دواء لعلاج كورونا والتوصل إلى لقاح مستقبلًا.

وأضاف ترامب أنه وقّع مشروع قرار لمساعدة كافة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

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