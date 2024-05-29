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خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس جمهورية إندونيسيا

أبدى تمنّياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وفي بداية الاتصال هنّأ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقد أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية.

كما أبدى تمنّياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

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خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس جمهورية إندونيسيا
سبق

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وفي بداية الاتصال هنّأ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقد أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية.

كما أبدى تمنّياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
08:00 PM

خادم الحرمين يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس جمهورية إندونيسيا

أبدى تمنّياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وفي بداية الاتصال هنّأ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقد أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية.

كما أبدى تمنّياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

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