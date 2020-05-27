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"أمانة مكة" تصادر الإبل السائبة في مخططات جنوب مكة

بسبب خطورتها على مرتادي الطريق

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة.

وتشكل الإبل خطورة على مرتادي الطرق، وقد خصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.


ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.


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"أمانة مكة" تصادر الإبل السائبة في مخططات جنوب مكة
سبق

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة.

وتشكل الإبل خطورة على مرتادي الطرق، وقد خصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.


ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.


27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:30 PM

"أمانة مكة" تصادر الإبل السائبة في مخططات جنوب مكة

بسبب خطورتها على مرتادي الطريق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,376

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، الإبل السائبة في المناطق السكنية بمخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة.

وتشكل الإبل خطورة على مرتادي الطرق، وقد خصصت الأمانة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.


ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، وناشدت المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.


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