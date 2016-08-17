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مصدر مسؤول: المملكة تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم .. اليوم

قال: الجبير يرأس الوفد .. السعودية تعول بأن يسهم في كتابة مرحلة جديدة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وأكّد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول: المملكة تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم .. اليوم
سبق

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وأكّد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
11:05 AM
اخر تعديل
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
11:48 AM

مصدر مسؤول: المملكة تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم .. اليوم

قال: الجبير يرأس الوفد .. السعودية تعول بأن يسهم في كتابة مرحلة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.

وأضاف المصدر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسين جعفر.

وأكّد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

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