أفصح الشاب محمد العامري، صاحب الموقف البطولي في إنقاذ طفلين تحركت بهما السيارة وسط الطريق في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة عن أمنيته بأن يكون أحد أبطال أفراد الدفاع المدني. وفي هذا الصدد أوضح "العامري" أنه موظف سعودة ومتزوج وراتبه لا يكفي إيجار المنزل وفواتير الكهرباء وقدم طلب التحاق بالدفاع المدني متطلعا بأن تكون هذه الوظيفة من نصيبه. جاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه اليوم في "برنامج اليوم" على قناة "الإخبارية"، حيث كشف العامري رده فعل والد الطفلين باكستاني الجنسية الذي أجهش بالبكاء وطبع قبلة على رأسه تقديرا وعرفانا على موقفه الشجاع. وعن تفاصيل الموقف أضاف يقول: “أعمل بهذا المطعم حارس أمن، وصادف وقتها أن خرجت لشحن هاتفي الجوال في سيارتي، ولاحظت تحرك السيارة التي بها طفلان إلى منتصف الطريق. ولا شعورياً اندفعت خلف السيارة، وفتحت باب الراكب وقمت بإيقافها.

"العامري" منقذ الطفلين: أمنيتي أن أكون أحد رجال الدفاع المدني عبدالحكيم شار سبق 2021-09-07 أفصح الشاب محمد العامري، صاحب الموقف البطولي في إنقاذ طفلين تحركت بهما السيارة وسط الطريق في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة عن أمنيته بأن يكون أحد أبطال أفراد الدفاع المدني.



وفي هذا الصدد أوضح "العامري" أنه موظف سعودة ومتزوج وراتبه لا يكفي إيجار المنزل وفواتير الكهرباء وقدم طلب التحاق بالدفاع المدني متطلعا بأن تكون هذه الوظيفة من نصيبه.



جاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه اليوم في "برنامج اليوم" على قناة "الإخبارية"، حيث كشف العامري رده فعل والد الطفلين باكستاني الجنسية الذي أجهش بالبكاء وطبع قبلة على رأسه تقديرا وعرفانا على موقفه الشجاع.



وعن تفاصيل الموقف أضاف يقول: “أعمل بهذا المطعم حارس أمن، وصادف وقتها أن خرجت لشحن هاتفي الجوال في سيارتي، ولاحظت تحرك السيارة التي بها طفلان إلى منتصف الطريق. ولا شعورياً اندفعت خلف السيارة، وفتحت باب الراكب وقمت بإيقافها.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 06:31 PM

"العامري" منقذ الطفلين: أمنيتي أن أكون أحد رجال الدفاع المدني تحركت بهما السيارة وسط الطريق في محافظة العرضيات بمنطقة مكة





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أفصح الشاب محمد العامري، صاحب الموقف البطولي في إنقاذ طفلين تحركت بهما السيارة وسط الطريق في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة عن أمنيته بأن يكون أحد أبطال أفراد الدفاع المدني.



وفي هذا الصدد أوضح "العامري" أنه موظف سعودة ومتزوج وراتبه لا يكفي إيجار المنزل وفواتير الكهرباء وقدم طلب التحاق بالدفاع المدني متطلعا بأن تكون هذه الوظيفة من نصيبه.



جاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه اليوم في "برنامج اليوم" على قناة "الإخبارية"، حيث كشف العامري رده فعل والد الطفلين باكستاني الجنسية الذي أجهش بالبكاء وطبع قبلة على رأسه تقديرا وعرفانا على موقفه الشجاع.



وعن تفاصيل الموقف أضاف يقول: “أعمل بهذا المطعم حارس أمن، وصادف وقتها أن خرجت لشحن هاتفي الجوال في سيارتي، ولاحظت تحرك السيارة التي بها طفلان إلى منتصف الطريق. ولا شعورياً اندفعت خلف السيارة، وفتحت باب الراكب وقمت بإيقافها.