أفغانستان.. حركة "طالبان" تعلن: لا حكومة جديدة حتى رحيل آخر جندي أمريكي

قالت مصادر في حركة "طالبان" إنه "لا حكومة جديدة في أفغانستان حتى رحيل آخر جندي أمريكي من البلاد"، طبقاً لـ"فرانس برس" .

"طالبان" حذرت اليوم، من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا مددت الولايات المتحدة وحلفاؤها وجودهم في أفغانستان إلى ما بعد الأسبوع المقبل.

متحدث باسم طالبان، قال، إن 31 أغسطس الجاري هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد "الاحتلال".