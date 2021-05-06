أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداده لتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى مؤقتًا، إضافة لبعض المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ؛ للحد من التزاحم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا وحماية لمرتادي هذه المساجد تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة. وأكد مدير فرع الوزارة في منطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، أنه تم إضافة عدد من المساجد لإقامة صلاة العيد. يُذكر أن صلاة العيد ستكون في تمام الساعة الـ5:54 صباحًا في مدينة جازان. من جهة أخرى تواصل وزارة الشؤون الإسلامية بجميع فروعها في مناطق المملكة جهودها في التوعية للوقاية من فيروس كورونا (COVID19) الجديد، والتحذير من انتشاره، انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة تجاه الفيروس. وكانت الوزارة قد نظّمت حملات توعية وفعاليات تثقيفية متزامنة في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للتوعية بالوقاية من الفيروس، وتحذيرًا من انتشاره، وتقديم مجموعة من الأدلة الإرشادية الوقائية، واستعراض بعض الطرق لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المصلين داخل المساجد، واستضافة عدد من الأطباء المتخصصين للتوعية بمخاطر هذا المرض.

جازان .. تجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى لإقامة صلاة العيد قاسم الخبراني سبق 2021-05-06 أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداده لتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى مؤقتًا، إضافة لبعض المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ؛ للحد من التزاحم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا وحماية لمرتادي هذه المساجد تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.



وأكد مدير فرع الوزارة في منطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، أنه تم إضافة عدد من المساجد لإقامة صلاة العيد.



يُذكر أن صلاة العيد ستكون في تمام الساعة الـ5:54 صباحًا في مدينة جازان.



من جهة أخرى تواصل وزارة الشؤون الإسلامية بجميع فروعها في مناطق المملكة جهودها في التوعية للوقاية من فيروس كورونا (COVID19) الجديد، والتحذير من انتشاره، انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة تجاه الفيروس.



وكانت الوزارة قد نظّمت حملات توعية وفعاليات تثقيفية متزامنة في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للتوعية بالوقاية من الفيروس، وتحذيرًا من انتشاره، وتقديم مجموعة من الأدلة الإرشادية الوقائية، واستعراض بعض الطرق لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المصلين داخل المساجد، واستضافة عدد من الأطباء المتخصصين للتوعية بمخاطر هذا المرض.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 07:37 PM

جازان .. تجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى لإقامة صلاة العيد للحد من التزاحم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا وحماية مرتادي المساجد





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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداده لتجهيز 2239 جامعًا ومسجدًا ومصلى مؤقتًا، إضافة لبعض المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ؛ للحد من التزاحم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا وحماية لمرتادي هذه المساجد تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.



وأكد مدير فرع الوزارة في منطقة جازان، أسامة بن زيد المدخلي، أنه تم إضافة عدد من المساجد لإقامة صلاة العيد.



يُذكر أن صلاة العيد ستكون في تمام الساعة الـ5:54 صباحًا في مدينة جازان.



من جهة أخرى تواصل وزارة الشؤون الإسلامية بجميع فروعها في مناطق المملكة جهودها في التوعية للوقاية من فيروس كورونا (COVID19) الجديد، والتحذير من انتشاره، انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة تجاه الفيروس.



وكانت الوزارة قد نظّمت حملات توعية وفعاليات تثقيفية متزامنة في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للتوعية بالوقاية من الفيروس، وتحذيرًا من انتشاره، وتقديم مجموعة من الأدلة الإرشادية الوقائية، واستعراض بعض الطرق لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المصلين داخل المساجد، واستضافة عدد من الأطباء المتخصصين للتوعية بمخاطر هذا المرض.