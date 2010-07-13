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"منيع" يحقق أول ذهبية في تاريخ الجودو السعودي ببطولات آسيا

نجح في التفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلاً للبطولة

حقق لاعب المنتخب السعودي للناشئين في لعبة الجود سعود منيع الميدالية الذهبية لكأس آسيا للناشئين في البطولة التي تقام بهونج كونج, ونجح سعود بالتفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلاً للبطولة.


وتُعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى في تاريخ لعبة الجودو على مستوى البطولات الآسيوية، كما حقق سبتي الرويلي ويزيد العنزي ميداليتين برونزيتين في وزني -66 و -60 لنفس البطولة.


من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد خالد العريني تهنئته للوطن بهذه البطولة وقال: "أبارك للمملكة العربية السعودية والبطل سعود منيع ولكل زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتضافر الجهود نحو تقديم المزيد من الأبطال لهذه اللعبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"منيع" يحقق أول ذهبية في تاريخ الجودو السعودي ببطولات آسيا
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للناشئين في لعبة الجود سعود منيع الميدالية الذهبية لكأس آسيا للناشئين في البطولة التي تقام بهونج كونج, ونجح سعود بالتفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلاً للبطولة.


وتُعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى في تاريخ لعبة الجودو على مستوى البطولات الآسيوية، كما حقق سبتي الرويلي ويزيد العنزي ميداليتين برونزيتين في وزني -66 و -60 لنفس البطولة.


من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد خالد العريني تهنئته للوطن بهذه البطولة وقال: "أبارك للمملكة العربية السعودية والبطل سعود منيع ولكل زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتضافر الجهود نحو تقديم المزيد من الأبطال لهذه اللعبة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
04:25 PM

"منيع" يحقق أول ذهبية في تاريخ الجودو السعودي ببطولات آسيا

نجح في التفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلاً للبطولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للناشئين في لعبة الجود سعود منيع الميدالية الذهبية لكأس آسيا للناشئين في البطولة التي تقام بهونج كونج, ونجح سعود بالتفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلاً للبطولة.


وتُعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى في تاريخ لعبة الجودو على مستوى البطولات الآسيوية، كما حقق سبتي الرويلي ويزيد العنزي ميداليتين برونزيتين في وزني -66 و -60 لنفس البطولة.


من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد خالد العريني تهنئته للوطن بهذه البطولة وقال: "أبارك للمملكة العربية السعودية والبطل سعود منيع ولكل زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتضافر الجهود نحو تقديم المزيد من الأبطال لهذه اللعبة.

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