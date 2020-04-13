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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

"الصحة العالمية": 85% من مصابي "كورونا" في مصر تعافوا دون علاج

القاهرة فعّلت كل فرق الاستجابة السريعة في المحافظات كافة

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، اليوم الاثنين، بأن 85 في المائة من إصابات فيروس "كورونا" المستجد في مصر تعافوا دون علاج.

وذكر "جبور" في مؤتمر صحفي تابعته "سبوتنيك" أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط، التي استلمت الكواشف الطبية.

وأضاف أن مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": 85% من مصابي "كورونا" في مصر تعافوا دون علاج
سبق

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، اليوم الاثنين، بأن 85 في المائة من إصابات فيروس "كورونا" المستجد في مصر تعافوا دون علاج.

وذكر "جبور" في مؤتمر صحفي تابعته "سبوتنيك" أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط، التي استلمت الكواشف الطبية.

وأضاف أن مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
03:44 PM

"الصحة العالمية": 85% من مصابي "كورونا" في مصر تعافوا دون علاج

القاهرة فعّلت كل فرق الاستجابة السريعة في المحافظات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، اليوم الاثنين، بأن 85 في المائة من إصابات فيروس "كورونا" المستجد في مصر تعافوا دون علاج.

وذكر "جبور" في مؤتمر صحفي تابعته "سبوتنيك" أن مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط، التي استلمت الكواشف الطبية.

وأضاف أن مصر بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي.

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