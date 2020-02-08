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لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة فاقت التوقُّعات

امرأة ثلاثينية تخلّصت من حزمة مشاكل صحية

أعلنت امرأة تعيش في جزيرة بالي بإندونيسيا، أنها لم تشرب الماء لمدة عام كامل لتحسين حالتها الصحية.

وبدأت صوفي بارتيك، البالغة من العمر 35 عامًا، ما يعرف بالصوم الجاف منذ عام، وزعمت أن النتيجة كانت مذهلة؛ حيث عالجت مفاصلها وعينيها المنتفختين، ومشاكل الجلد، والحساسية الغذائية، والمشاكل الهضمية.

وتصوم "صوفي" كل يوم لمدة تتراوح ما بين 13 إلى 14 ساعة، وعندما تستهلك السوائل فإنها تشرب فقط عصير الفاكهة، الذي تقول إنه يوفر لها جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها، من الفواكه والخضراوات والعصائر ومياه جوز الهند.

وأضافت، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: كنت مصابة بتورم شديد في وجهي وألم في مفاصلي، بالإضافة إلى الانتفاخ، لقد كنت منتفخة جدًّا.

وأردفت: أخبرني الأطباء أنني بخير، وإذا أردت التخلص من العيون المنتفخة يجب أن أخضع لعملية جراحية.. لكن أحد أصدقائي اقترح عليّ تجربة الصيام الجاف.

وتابعت: جربت ذلك، وبدأ الانتفاخ يزول، فقررت المواصلة على مدى أطول لمعرفة إذا كانت ستحصل لي فوائد أكثر على مستوى صحتي.

وقالت "صوفي": إن شرب المياه المعبأة في الزجاجات ومن الصنبور يجعل الكليتين مرهقتين، وتطرد جميع العناصر الغذائية من الجسم.

وأكدت أنها تشعر بحالة أفضل من أي وقت مضى، وهو أمر جيد بالنسبة لكليتيها، فبمجرد أن تأخذ استراحة لبضع ساعات، فإنها تعمل بشكل أفضل.

ويعتبر الصيام الجاف أحد أنواع الصيام العلاجي؛ وهو الامتناع عن الطعام والماء لمدة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة، يقوم الجسم خلالها بالتخلص من السموم.

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لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة فاقت التوقُّعات
سبق

أعلنت امرأة تعيش في جزيرة بالي بإندونيسيا، أنها لم تشرب الماء لمدة عام كامل لتحسين حالتها الصحية.

وبدأت صوفي بارتيك، البالغة من العمر 35 عامًا، ما يعرف بالصوم الجاف منذ عام، وزعمت أن النتيجة كانت مذهلة؛ حيث عالجت مفاصلها وعينيها المنتفختين، ومشاكل الجلد، والحساسية الغذائية، والمشاكل الهضمية.

وتصوم "صوفي" كل يوم لمدة تتراوح ما بين 13 إلى 14 ساعة، وعندما تستهلك السوائل فإنها تشرب فقط عصير الفاكهة، الذي تقول إنه يوفر لها جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها، من الفواكه والخضراوات والعصائر ومياه جوز الهند.

وأضافت، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: كنت مصابة بتورم شديد في وجهي وألم في مفاصلي، بالإضافة إلى الانتفاخ، لقد كنت منتفخة جدًّا.

وأردفت: أخبرني الأطباء أنني بخير، وإذا أردت التخلص من العيون المنتفخة يجب أن أخضع لعملية جراحية.. لكن أحد أصدقائي اقترح عليّ تجربة الصيام الجاف.

وتابعت: جربت ذلك، وبدأ الانتفاخ يزول، فقررت المواصلة على مدى أطول لمعرفة إذا كانت ستحصل لي فوائد أكثر على مستوى صحتي.

وقالت "صوفي": إن شرب المياه المعبأة في الزجاجات ومن الصنبور يجعل الكليتين مرهقتين، وتطرد جميع العناصر الغذائية من الجسم.

وأكدت أنها تشعر بحالة أفضل من أي وقت مضى، وهو أمر جيد بالنسبة لكليتيها، فبمجرد أن تأخذ استراحة لبضع ساعات، فإنها تعمل بشكل أفضل.

ويعتبر الصيام الجاف أحد أنواع الصيام العلاجي؛ وهو الامتناع عن الطعام والماء لمدة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة، يقوم الجسم خلالها بالتخلص من السموم.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
01:06 PM

لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة فاقت التوقُّعات

امرأة ثلاثينية تخلّصت من حزمة مشاكل صحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت امرأة تعيش في جزيرة بالي بإندونيسيا، أنها لم تشرب الماء لمدة عام كامل لتحسين حالتها الصحية.

وبدأت صوفي بارتيك، البالغة من العمر 35 عامًا، ما يعرف بالصوم الجاف منذ عام، وزعمت أن النتيجة كانت مذهلة؛ حيث عالجت مفاصلها وعينيها المنتفختين، ومشاكل الجلد، والحساسية الغذائية، والمشاكل الهضمية.

وتصوم "صوفي" كل يوم لمدة تتراوح ما بين 13 إلى 14 ساعة، وعندما تستهلك السوائل فإنها تشرب فقط عصير الفاكهة، الذي تقول إنه يوفر لها جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها، من الفواكه والخضراوات والعصائر ومياه جوز الهند.

وأضافت، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: كنت مصابة بتورم شديد في وجهي وألم في مفاصلي، بالإضافة إلى الانتفاخ، لقد كنت منتفخة جدًّا.

وأردفت: أخبرني الأطباء أنني بخير، وإذا أردت التخلص من العيون المنتفخة يجب أن أخضع لعملية جراحية.. لكن أحد أصدقائي اقترح عليّ تجربة الصيام الجاف.

وتابعت: جربت ذلك، وبدأ الانتفاخ يزول، فقررت المواصلة على مدى أطول لمعرفة إذا كانت ستحصل لي فوائد أكثر على مستوى صحتي.

وقالت "صوفي": إن شرب المياه المعبأة في الزجاجات ومن الصنبور يجعل الكليتين مرهقتين، وتطرد جميع العناصر الغذائية من الجسم.

وأكدت أنها تشعر بحالة أفضل من أي وقت مضى، وهو أمر جيد بالنسبة لكليتيها، فبمجرد أن تأخذ استراحة لبضع ساعات، فإنها تعمل بشكل أفضل.

ويعتبر الصيام الجاف أحد أنواع الصيام العلاجي؛ وهو الامتناع عن الطعام والماء لمدة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة، يقوم الجسم خلالها بالتخلص من السموم.

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