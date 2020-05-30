سلطنة عمان تتخطى عتبة الـ10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اليوم رصد 603 إصابات مقابل 811 حالة في اليوم السابق

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة العشرة آلاف.

وأكدت الوزارة رصد 603 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 811 إصابة في اليوم السابق، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في السلطنة منذ بداية الجائحة 10423، من بينها 2396 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في سلطنة عمان خلال اليوم الأخير بواقع حالتي وفاة جديدتين، وبلغت 42 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن حالتي الوفاة الجديدتين تعود إحداهما لمواطن عماني في سن 76 عامًا، والأخرى لمقيم في سن 43 عامًا.