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"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة

سحب رعدية ممطرة على المرتفعات والمنطقة الشرقية والرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:11 AM

"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة

سحب رعدية ممطرة على المرتفعات والمنطقة الشرقية والرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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