"ليفربول" يتخطى عقبة "نوريتش سيتي" بثلاثية.. و"صلاح" يسجل رقمًا تاريخيًا

زياش يقود تشيلسي لفوز صعب على كريستال بالاس

قلب فريق ليفربول تأخره أمام ضيفه نوريتش سيتي إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق ميلوت راشيكا في الدقيقة 48 إلا أن ساديو ماني نجح في تعديل النتيجة لليفربول في الدقيقة 64 قبل أن يرجح النجم المصري محمد صلاح كفة فريقه الريدز في الدقيقة 67 فيما أضاف لويس دياز الهدف الثالث لأصحاب الضيافة في الدقيقة 81.

وحقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا تاريخيًا بعدما سجل هدفًا في شباك نوريتش سيتي، إذ أصبح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 150 هدفًا مع الفريق في جميع المسابقات وثاني أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا العدد من الأهداف (233 مباراة) بعد روجر هانت (226 مباراة).



بهذه النتيجة عزز ليفربول تواجده في المركز الثاني بوصوله للنقطة 57 مقلصاً الفارق مؤقتاً مع مانشستر سيتي إلى 6 نقاط والذي يستضيف توتنهام اليوم في مباراة أخرى بنفس الجولة فيما تجمد رصيد نوريتش عند 17 نقطة في المركز الـ19.

في الجانب الآخر قاد النجم المغربي حكيم زياش فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه كريستال بالاس 1-0 .

ويدين النادي اللندني بالفضل إلى الدولي المغربي زياش صاحب هدف الانتصار الوحيد والذي سجله في الأنفاس الأخيرة للمباراة وبالتحديد عند الدقيقة 89.

بتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.