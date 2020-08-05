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رئيس الوزراء اللبناني يناشد الدول الصديقة الوقوف إلى جانب بلاده

قال إن ما حدث نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار.. ولن يمرَّ دون حساب

ناشد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لتداوي جراح شعبها.

وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم: إنها نكبة، لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار. وما حصل اليوم لن يمرَّ من دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.

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رئيس الوزراء اللبناني يناشد الدول الصديقة الوقوف إلى جانب بلاده
سبق

ناشد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لتداوي جراح شعبها.

وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم: إنها نكبة، لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار. وما حصل اليوم لن يمرَّ من دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
12:11 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:06 AM

رئيس الوزراء اللبناني يناشد الدول الصديقة الوقوف إلى جانب بلاده

قال إن ما حدث نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار.. ولن يمرَّ دون حساب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
12
4,761

ناشد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لتداوي جراح شعبها.

وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم: إنها نكبة، لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار. وما حصل اليوم لن يمرَّ من دون حساب، وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.

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