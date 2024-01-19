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أمير الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

استمع إلى جهود تعزيز التوعية والدعوة بجميع مجالاتها

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم، الأحد، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، والأمناء المساعدين بالندوة.

واستمع إلى شرح عن نشاطات الندوة ومنجزاتها، وما تقدمه للشباب الإسلامي في أنحاء العالم من برامج وفعاليات تهدف من خلالها إلى تعزيز التوعية والدعوة بجميع مجالاتها، وريادة المملكة في ذلك؛ لكونها حاضنة الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدور المهم والفعال للندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشيدا بأعمالها محلياً ودولياً وجهود القائمين عليها، منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لرسالتها السامية.

أمير الرياض الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

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أمير الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم، الأحد، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، والأمناء المساعدين بالندوة.

واستمع إلى شرح عن نشاطات الندوة ومنجزاتها، وما تقدمه للشباب الإسلامي في أنحاء العالم من برامج وفعاليات تهدف من خلالها إلى تعزيز التوعية والدعوة بجميع مجالاتها، وريادة المملكة في ذلك؛ لكونها حاضنة الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدور المهم والفعال للندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشيدا بأعمالها محلياً ودولياً وجهود القائمين عليها، منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لرسالتها السامية.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
06:05 PM

أمير الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

استمع إلى جهود تعزيز التوعية والدعوة بجميع مجالاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم، الأحد، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، والأمناء المساعدين بالندوة.

واستمع إلى شرح عن نشاطات الندوة ومنجزاتها، وما تقدمه للشباب الإسلامي في أنحاء العالم من برامج وفعاليات تهدف من خلالها إلى تعزيز التوعية والدعوة بجميع مجالاتها، وريادة المملكة في ذلك؛ لكونها حاضنة الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدور المهم والفعال للندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشيدا بأعمالها محلياً ودولياً وجهود القائمين عليها، منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لرسالتها السامية.

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