أمير الرياض يستقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

استمع إلى جهود تعزيز التوعية والدعوة بجميع مجالاتها

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم، الأحد، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، والأمناء المساعدين بالندوة.

واستمع إلى شرح عن نشاطات الندوة ومنجزاتها، وما تقدمه للشباب الإسلامي في أنحاء العالم من برامج وفعاليات تهدف من خلالها إلى تعزيز التوعية والدعوة بجميع مجالاتها، وريادة المملكة في ذلك؛ لكونها حاضنة الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على الدور المهم والفعال للندوة العالمية للشباب الإسلامي، مشيدا بأعمالها محلياً ودولياً وجهود القائمين عليها، منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لرسالتها السامية.