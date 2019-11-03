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بعد تداول فيديو لـ "تعنيف طفل عربي" .. النيابة تُحرّك دعوى جزائية بحق أبيه

كدمات وإصابات بجبهته وإحدى عينيه في مساس تجرّمه أنظمة المملكة النافذة

بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة وإفادته عن تعرُّضه للعنف والإيذاء من قِبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرُّض لعنف جسدي.

وبناءً عليه سيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتؤكّد النيابة العامة في هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

تعنيف النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تداول فيديو لـ "تعنيف طفل عربي" .. النيابة تُحرّك دعوى جزائية بحق أبيه
سبق

بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة وإفادته عن تعرُّضه للعنف والإيذاء من قِبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرُّض لعنف جسدي.

وبناءً عليه سيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتؤكّد النيابة العامة في هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
11:40 AM

بعد تداول فيديو لـ "تعنيف طفل عربي" .. النيابة تُحرّك دعوى جزائية بحق أبيه

كدمات وإصابات بجبهته وإحدى عينيه في مساس تجرّمه أنظمة المملكة النافذة

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بدر العتيبي - الرياض
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2,483

بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة وإفادته عن تعرُّضه للعنف والإيذاء من قِبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرُّض لعنف جسدي.

وبناءً عليه سيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتؤكّد النيابة العامة في هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

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