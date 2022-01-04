الولايات المتحدة.. مسلح يحتجز رهائن في ولاية إنديانا

في مجمع اتحاد الطلاب في الجامعة وعدد الرهائن غير معروف

أعلنت الشرطة أن مسلحًا احتجز -قبل قليل- عددًا من الرهائن في الفندق ومركز المؤتمرات التابعين لجامعة إنديانا في مدينة بلومنغتون بشمال شرق الولايات المتحدة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن "وقوع حادث احتجاز رهائن في مجمع اتحاد الطلاب في جامعة إنديانا"؛ مشيرة إلى أن مفاوضات تُجرى مع "شخص مسلح بسلاح آلي"، وأن عدد الرهائن غير معروف.

ووفقًا لجامعة إنديانا في لومنجتون؛ فإن الرجل اعتصم في مبنى الفندق.

وتحثّ السلطات الناسَ على الابتعاد عن موقع الحادث، كما تناشد الطلاب عدم الخروج من مباني الجامعة؛ فيما تُجرى عملية إجلاء نزلاء الفندق.

وحتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو إطلاق نار، وشوهد قناصة بالقرب من الفندق.