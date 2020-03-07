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تصفية قائد كبير في "الثوري الإيراني" بعملية غامضة جنوب دمشق

تولى قيادة محور مدينة تدمر في مساندة النظام السوري

نقلت "رويترز" عن وكالة فارس للأنباء، اليوم السبت، أن فرهاد دبيريان العضو البارز في الحرس الثوري الإيراني قُتل في سوريا أمس، دون ذكر تفاصيل عن كيفية موته.

وذكرت "فارس" المقربة من الحرس الثوري، أن "دبيريان" وهو برتبة عميد تولى من قبل قيادة محور مدينة تدمر في مساندة النظام السوري.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا بأن قائداً كبيراً بالحرس الثوري الإيراني اغتيل في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تصفية قائد كبير في "الثوري الإيراني" بعملية غامضة جنوب دمشق
سبق

نقلت "رويترز" عن وكالة فارس للأنباء، اليوم السبت، أن فرهاد دبيريان العضو البارز في الحرس الثوري الإيراني قُتل في سوريا أمس، دون ذكر تفاصيل عن كيفية موته.

وذكرت "فارس" المقربة من الحرس الثوري، أن "دبيريان" وهو برتبة عميد تولى من قبل قيادة محور مدينة تدمر في مساندة النظام السوري.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا بأن قائداً كبيراً بالحرس الثوري الإيراني اغتيل في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:04 PM

تصفية قائد كبير في "الثوري الإيراني" بعملية غامضة جنوب دمشق

تولى قيادة محور مدينة تدمر في مساندة النظام السوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن وكالة فارس للأنباء، اليوم السبت، أن فرهاد دبيريان العضو البارز في الحرس الثوري الإيراني قُتل في سوريا أمس، دون ذكر تفاصيل عن كيفية موته.

وذكرت "فارس" المقربة من الحرس الثوري، أن "دبيريان" وهو برتبة عميد تولى من قبل قيادة محور مدينة تدمر في مساندة النظام السوري.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا بأن قائداً كبيراً بالحرس الثوري الإيراني اغتيل في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق.

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