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في 5 أشهر.. "العمل" تقدم خدمات لـ"36" ألف مستفيد من ذوي الإعاقة

في العاصمة الرياض فقط وذلك بعد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

تمكّنت وحدتا الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الخمسة الأشهر الماضية، من إنهاء إجراءات الطلبات لأكثر من "36" ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهم بعد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتشمل الطلبات تقديم الخدمات التالية: "الإعانة المالية حسب درجة الإعاقة، والبدل المادي للأجهزة الطبية، وخدمات تسهيل التنقل لذوي الإعاقة؛ وهي بطاقات تخفيض أجور الإركاب وبطاقة التسهيلات المرورية، كذلك خطابات البنك وبطاقات الصراف، والتحويلات الطبية للمستشفيات وإدخال البيانات وطلبات تقييم الإعاقة وأرشفة معلومات المستفيد وحفظها، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، أن هذه الخدمات تأتي لتؤكد حرص الدولة ممثلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تذليل كافة الصعوبات وتوفير جميع الإمكانيات؛ لضمان الحياة الكريمة لفئات ذوي الإعاقة من الجنسين، وإيجاد مستقبل أفضل لهم ودمجهم بالمجتمع.

ذوي الإعاقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 5 أشهر.. "العمل" تقدم خدمات لـ"36" ألف مستفيد من ذوي الإعاقة
سبق

تمكّنت وحدتا الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الخمسة الأشهر الماضية، من إنهاء إجراءات الطلبات لأكثر من "36" ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهم بعد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتشمل الطلبات تقديم الخدمات التالية: "الإعانة المالية حسب درجة الإعاقة، والبدل المادي للأجهزة الطبية، وخدمات تسهيل التنقل لذوي الإعاقة؛ وهي بطاقات تخفيض أجور الإركاب وبطاقة التسهيلات المرورية، كذلك خطابات البنك وبطاقات الصراف، والتحويلات الطبية للمستشفيات وإدخال البيانات وطلبات تقييم الإعاقة وأرشفة معلومات المستفيد وحفظها، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، أن هذه الخدمات تأتي لتؤكد حرص الدولة ممثلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تذليل كافة الصعوبات وتوفير جميع الإمكانيات؛ لضمان الحياة الكريمة لفئات ذوي الإعاقة من الجنسين، وإيجاد مستقبل أفضل لهم ودمجهم بالمجتمع.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
07:22 PM

في 5 أشهر.. "العمل" تقدم خدمات لـ"36" ألف مستفيد من ذوي الإعاقة

في العاصمة الرياض فقط وذلك بعد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّنت وحدتا الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الخمسة الأشهر الماضية، من إنهاء إجراءات الطلبات لأكثر من "36" ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهم بعد دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتشمل الطلبات تقديم الخدمات التالية: "الإعانة المالية حسب درجة الإعاقة، والبدل المادي للأجهزة الطبية، وخدمات تسهيل التنقل لذوي الإعاقة؛ وهي بطاقات تخفيض أجور الإركاب وبطاقة التسهيلات المرورية، كذلك خطابات البنك وبطاقات الصراف، والتحويلات الطبية للمستشفيات وإدخال البيانات وطلبات تقييم الإعاقة وأرشفة معلومات المستفيد وحفظها، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، أن هذه الخدمات تأتي لتؤكد حرص الدولة ممثلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تذليل كافة الصعوبات وتوفير جميع الإمكانيات؛ لضمان الحياة الكريمة لفئات ذوي الإعاقة من الجنسين، وإيجاد مستقبل أفضل لهم ودمجهم بالمجتمع.

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