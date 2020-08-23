النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أخضر الصالات يواصل تحضيراته الآسيوية.. في معسكره بالدمام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته اليومية بمعسكره المقام حالياً في مدينة الدمام الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري استعداداً لكأس آسيا في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وخضع اللاعبون خلال الحصة التدريبية إلى اختبارات لياقية وبدنية متنوعة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التقنية في قياس قدرة التحمل، ليُوزّع بعدها اللاعبون إلى 3 مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.

وفضل الجهاز الطبي للأخضر عدم إشراك الحارس عبد الله كردي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في أسفل الظهر، فيما لا يزال اللاعب معاذ العسيري يواصل برنامجه التأهيلي تمهيداً للدخول في التدريبات الجماعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الصالات يواصل تحضيراته الآسيوية.. في معسكره بالدمام
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته اليومية بمعسكره المقام حالياً في مدينة الدمام الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري استعداداً لكأس آسيا في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وخضع اللاعبون خلال الحصة التدريبية إلى اختبارات لياقية وبدنية متنوعة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التقنية في قياس قدرة التحمل، ليُوزّع بعدها اللاعبون إلى 3 مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.

وفضل الجهاز الطبي للأخضر عدم إشراك الحارس عبد الله كردي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في أسفل الظهر، فيما لا يزال اللاعب معاذ العسيري يواصل برنامجه التأهيلي تمهيداً للدخول في التدريبات الجماعية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:14 PM

أخضر الصالات يواصل تحضيراته الآسيوية.. في معسكره بالدمام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
205

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الأحد، تدريباته اليومية بمعسكره المقام حالياً في مدينة الدمام الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري استعداداً لكأس آسيا في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وخضع اللاعبون خلال الحصة التدريبية إلى اختبارات لياقية وبدنية متنوعة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التقنية في قياس قدرة التحمل، ليُوزّع بعدها اللاعبون إلى 3 مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة كروية.

وفضل الجهاز الطبي للأخضر عدم إشراك الحارس عبد الله كردي في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في أسفل الظهر، فيما لا يزال اللاعب معاذ العسيري يواصل برنامجه التأهيلي تمهيداً للدخول في التدريبات الجماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة