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الأرصاد تنبّه الباحة والمدينة المنورة من أمطار رعدية وأتربة

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وفرعة غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة، تشمل رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات العلا، والمهد، وبدر، وينبع.

وأفادت بأن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى السادسة مساءً.

الأرصاد الباحة المدينة المنورة أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه الباحة والمدينة المنورة من أمطار رعدية وأتربة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وفرعة غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة، تشمل رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات العلا، والمهد، وبدر، وينبع.

وأفادت بأن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى السادسة مساءً.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
12:12 PM

الأرصاد تنبّه الباحة والمدينة المنورة من أمطار رعدية وأتربة

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وفرعة غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة، تشمل رياحًا نشطة، وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات العلا، والمهد، وبدر، وينبع.

وأفادت بأن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى السادسة مساءً.

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