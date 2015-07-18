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"النقل" تنهي إجراءات إعادة ترسية آخر مشروع متعثر بمنطقة حائل

جسر تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، إنهاء إجراءات إعادة ترسية آخر مشروع متعثر بالمنطقة والمتمثل بجسر تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري.

يذكر أن نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أعلن خلال زيارته لمنطقة حائل، سحب وزارة النقل في سبتمبر 2017هـ، للمشروع المتعثر منذ سنوات.

وفي مارس 2019، أعلن مدير عام فرع وزارة النقل بحائل، المهندس تركي الحميدي الشمري, فتح مظاريف مشروع استكمالات المشروع ضمن المجموعة 11وبتكلفة تزيد عن 51 مليون ريال.

وشكر "الحميدي" أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ولوزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، على جهودهم في ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تنهي إجراءات إعادة ترسية آخر مشروع متعثر بمنطقة حائل
سبق

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، إنهاء إجراءات إعادة ترسية آخر مشروع متعثر بالمنطقة والمتمثل بجسر تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري.

يذكر أن نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أعلن خلال زيارته لمنطقة حائل، سحب وزارة النقل في سبتمبر 2017هـ، للمشروع المتعثر منذ سنوات.

وفي مارس 2019، أعلن مدير عام فرع وزارة النقل بحائل، المهندس تركي الحميدي الشمري, فتح مظاريف مشروع استكمالات المشروع ضمن المجموعة 11وبتكلفة تزيد عن 51 مليون ريال.

وشكر "الحميدي" أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ولوزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، على جهودهم في ذلك.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:15 PM

"النقل" تنهي إجراءات إعادة ترسية آخر مشروع متعثر بمنطقة حائل

جسر تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,018

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، إنهاء إجراءات إعادة ترسية آخر مشروع متعثر بالمنطقة والمتمثل بجسر تقاطع شارع الملك فيصل مع الطريق الدائري.

يذكر أن نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أعلن خلال زيارته لمنطقة حائل، سحب وزارة النقل في سبتمبر 2017هـ، للمشروع المتعثر منذ سنوات.

وفي مارس 2019، أعلن مدير عام فرع وزارة النقل بحائل، المهندس تركي الحميدي الشمري, فتح مظاريف مشروع استكمالات المشروع ضمن المجموعة 11وبتكلفة تزيد عن 51 مليون ريال.

وشكر "الحميدي" أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ولوزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، على جهودهم في ذلك.

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