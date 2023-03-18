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الجزائر تسجل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة بلغت 67 إصابة والوفيات 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، الأربعاء، اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة في الجزائر 67 حالة، توفي من بينها خمسة أشخاص.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أعلن مساء الثلاثاء، حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد، في بلد شَهِدَ خلال السنة الماضية حراكًا احتجاجيًّا غير مسبوق.

وعدّد "تبون" في خطاب متلفز، جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها: "إغلاق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وكذا منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت".

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر، إغلاق كل المساجد، وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة؛ وذلك بعدما كان قد تم إغلاق المدارس والجامعات، وتوقيف المنافسات الرياضية؛ للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن "لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن، مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان".

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، الأربعاء، اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة في الجزائر 67 حالة، توفي من بينها خمسة أشخاص.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أعلن مساء الثلاثاء، حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد، في بلد شَهِدَ خلال السنة الماضية حراكًا احتجاجيًّا غير مسبوق.

وعدّد "تبون" في خطاب متلفز، جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها: "إغلاق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وكذا منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت".

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر، إغلاق كل المساجد، وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة؛ وذلك بعدما كان قد تم إغلاق المدارس والجامعات، وتوقيف المنافسات الرياضية؛ للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن "لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن، مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان".

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:41 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:28 PM

الجزائر تسجل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة بلغت 67 إصابة والوفيات 5 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، الأربعاء، اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة في الجزائر 67 حالة، توفي من بينها خمسة أشخاص.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أعلن مساء الثلاثاء، حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد، في بلد شَهِدَ خلال السنة الماضية حراكًا احتجاجيًّا غير مسبوق.

وعدّد "تبون" في خطاب متلفز، جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها: "إغلاق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وكذا منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت".

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر، إغلاق كل المساجد، وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة؛ وذلك بعدما كان قد تم إغلاق المدارس والجامعات، وتوقيف المنافسات الرياضية؛ للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن "لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن، مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان".

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