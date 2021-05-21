وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-21 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر. وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 02:08 PM

"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة تشمل "الحناكية وبدر".. وتستمر حتى الـ 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.