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"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة

تشمل "الحناكية وبدر"..  وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:08 PM

"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة

تشمل "الحناكية وبدر"..  وتستمر حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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