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مدير جوازات نجران يُكَرّم الموظفين المتميزين

تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء

كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، عددًا من الضباط والأفراد والموظفين، العاملين بجوازات المنطقة وفروعها؛ لقاء جهودهم المميزة في أداء لعملهم، وحافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جهتهم، أعرب المُكَرّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمدير جوازات المنطقة اللواء "السليمان"، على هذه اللفتة التي تُعد دافعًا وتشجيعًا لهم؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد في مجال عملهم، وفي خدمة الدين ثم الملك والوطن.

الجوازات نجران

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مدير جوازات نجران يُكَرّم الموظفين المتميزين
سبق

كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، عددًا من الضباط والأفراد والموظفين، العاملين بجوازات المنطقة وفروعها؛ لقاء جهودهم المميزة في أداء لعملهم، وحافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جهتهم، أعرب المُكَرّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمدير جوازات المنطقة اللواء "السليمان"، على هذه اللفتة التي تُعد دافعًا وتشجيعًا لهم؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد في مجال عملهم، وفي خدمة الدين ثم الملك والوطن.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:48 AM

مدير جوازات نجران يُكَرّم الموظفين المتميزين

تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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كرّم مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، عددًا من الضباط والأفراد والموظفين، العاملين بجوازات المنطقة وفروعها؛ لقاء جهودهم المميزة في أداء لعملهم، وحافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جهتهم، أعرب المُكَرّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمدير جوازات المنطقة اللواء "السليمان"، على هذه اللفتة التي تُعد دافعًا وتشجيعًا لهم؛ واعدين ببذل المزيد من الجهد في مجال عملهم، وفي خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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